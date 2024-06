Antonella Clerici, arrivano notizie ancora in aggiornamento sulla celebre conduttrice televisiva, reduce da pochi giorni da un delicatissimo intervento chirurgico. Stamattina, la presentatrice ha pubblicato due foto con cui ha annunciato ai suoi fan di essere tornata a casa. Ma come detto, ci sono stati subito ulteriori sviluppi sul suo stato di salute.

Nuovo messaggio social nel giro di poche ore da parte di Antonella Clerici. E i fan sono rimasti ancora una volta spiazzati, anche se in molti si aspettavano una notizia del genere. Il pubblico che la ama ha vissuto nei giorni scorsi un brutto spavento. La conduttrice ha voluto tranquillizzare tutti con un altro messaggio social, accompagnato da un selfie e tanti cuoricini. E poi ha annunciato una decisione.

Leggi anche: “Finalmente”. Antonella Clerici rompe il silenzio dopo la notizia dell’intervento d’urgenza





“Mi devo fermare”, l’annuncio di Antonella Clerici al pubblico

“Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco ❤ tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai avuto. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi ❤”. Con queste parole, Antonella Clerici fa chiarezza sul suo stato di salute. Si sta riprendendo, ma il percorso post-operatorio che la attende nelle prossime settimane è ancora lungo. Da qui la decisione di fermarsi. I fan possono tirare un sospiro di sollievo. Con lei a casa, la figlia Maelle, e il compagno Vittorio Garrone.

Il selfie documenta che Antonella Clerici si trova effettivamente nella sua abitazione. La conduttrice non sembra aver perso il suo spirito sempre allegro. Come già nello scatto dal letto dell’ospedale, la si vede sorridente e luminosa. Dopo quest’ultimo annuncio via social, lo spazio dedicato ai commenti è stato invaso nuovamente da tantissimi messaggi da parte della gente, tutti molto premurosi nei suoi riguardi: “Ti vogliamo tutti bene… ❤ esatto, riposati e cerca di fare quello che non fai mai, pensare solo a te e al tuo relax. Sei speciale”, scrive un utente.

Oltre ai messaggi personali, sono tantissimi in queste ore anche i colleghi di Antonella Clerici e i personaggi del mondo dello spettacolo che non vogliono far mancare il loro supporto all’amata presentatrice.

Tra emoji e parole dolci, figurano i messaggi di Francesca Fagnani, la conduttrice di “Belve”, che ha ospitato Antonella Clerici non più tardi di un paio di settimane fa. Un’intervista in cui Antonella si è rivelata un vero ciclone. E poi messaggi dal presentatore de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano, dall’attore Paolo Conticini, dalla conduttrice Monica Leofreddi e tanti altri ancora