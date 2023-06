Giulia Stabile, la sua storia con Sangiovanni ha conquistato e diviso, ora sembra aprirsi un nuovo capitolo per entrambi. Le ultime parole della ballerina sembrano parlare chiaro. Arrivano dopo mesi di chiacchiere in cui su di loro erano piovute indiscrezioni, chiacchiere e storie di ogni genere. Addirittura si era parlato di una terza persona. Giulia Stabile, nello specifico, si era mostrata in diverse occasioni in compagnia di amici, tra cui Sebastian, altra vecchia conoscenza di Amici.

>‘’È morta Tina Cipollari’’. La notizia fa subito il giro dei social e lascia i fan (e non) sotto choc. Poi si scopre la verità: cosa è successo

E il gossip era letteralmente esploso. In tanti, infatti, avevano ricamato sulla vicinanza tra i due ballerini azzardando l’ipotesi che tra loro ci possa essere più di un’amicizia e che, di più, sarebbe la causa della fine della loro storia da favola. A rinfocolare la voce ci aveva pensato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip aveva scritto, mesi fa, sul suo sito come la storia tra Giulia e Sangiovanni: “Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”.





Giulia Stabile, è finita con Sangiovanni? I dubbi sono tanti

Non spiegava, Rosica, né la fonte della notizia né quale sarebbe stato il motivo della crisi eppure tra i fan il dubbio restava. Restava, e cresceva, dopo l’intervista che Giulia Stabile aveva rilasciato a Grazia: “In estate andrò a studiare negli Stati Uniti e mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato e non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia”.

E ancora: “Che comunque è tanto. Ma soprattutto sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti”. Progetti in cui Sangiovanni non è stato nominato, cosa che non era passata inosservata ai fan della coppia e di Amici.

Le ultime parole per lui, poi, non fugano per niente i dubbi anzi li accrescono. A chi nelle ultime ore le ha chiesto numi sulla sua relazione con il cantante ha risposto: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Un verbo, quel resterà, che sembra confermare la rottura al posto della quale sembra rimasta un grande amicizia. La speranza è che tutto si risolva per il meglio.