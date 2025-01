“Ora se le danno”. Amici 24, lite furiosa tra due insegnanti: parole grosse e non solo

Dopo una lunga pausa domenica torna Amici. Domenica 12 nuovo appuntamento. Sono tre gli artisti a rischio, ma solo un allievo potrebbe essere eliminato. Intanto arrivano le prime anticipazioni arrivano da Superguida tv. Secondo le anticipazioni: “è Antonia ad essersi aggiudicata il primo posto in classifica nella puntata in onda domenica 12 gennaio”.

>> : “Ma che sta succedendo?!”. Amici 24, le immagini che il pubblico non si aspettava di vedere

“Segue TrigNO al secondo posto, Deddè al terzo, Chiamamifaro al quarto posto, Jacopo Sol quinto, sesto Vybes, settimo Mollenback, ottavo Luk3, nono Ilan e ultimo Nicolò. Tutti si sono esibiti sul proprio inedito”, scrive il sussidiario.it.





Amici 24, lite tra Alessandra Celentano e Garrison

E ancora: “Per quanto riguarda la gara di ballo, è Alessio ad aver conquistato la prima posizione in classifica, seguito al secondo posto da Dandy. Terzo, invece, Daniele, quarta Chiara, quinta Alessia, sesta Francesca e ultima la nuova arrivata Giorgia. Anche questa settimana, gli ultimi in classifica finiscono in sfida”.

Ad andarsene potrebbe essere TrigNo, infatti in questo sondaggio è dato in ultima posizione con appena il 20% delle preferenze. Dovrebbero farcela invece Ilan Muccino e Luk3, rispettivamente secondo e terzo grazie al 40% e al 30% dei voti. Staremo a vedere se questi dati saranno confermati coi numeri reali.

Si registra un’accesa lite tra la prof Alessandra Celentano e Garrison. Il motivo della lite sarebbe una valutazione sull’allieva Alessia. “Adesso se le danno”, si legge su social. “Alessandra Celentano contro Garrison: il match dell’anno”, scherza un’utente.