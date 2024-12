Anna Pettinelli furiosa, durante il daytime di oggi di Amici 24 ha chiesto e ottenuto provvedimenti per alcuni allievi. Anna, che tra le insegnanti e forse la più severa dopo Alessandro Celentano, ha lanciato una sorta di ultimatum ai ragazzi della scuola il cui senso è stato così interpretabile: la pazienza è finita. L’ultima puntata di Amici era stata caratterizzata dalle polemiche successiva alla vittoria in sfida di Trigno. Vittoria che il pubblico non aveva mandato giù.

Si legge sui social: “Bravi! Come al solito e com’era prevedibile tenetevi dentro il nulla cosmico! Trigno meritava di uscire, l’altro ragazzo ha la voce per cantare e in più suona il pianoforte. Io non ho parole”. E non è finita qui, più si scorrono i commenti e più si fanno pesanti.





Amici 24, nuovo provvedimento per gli allievi

“Mah…a sto punto mi pare doveroso porsi qualche domanda sullo scopo di questo format: formare personaggi o veri talenti?. Lasciare andare un ragazzo del genere (sfidante) lo trovo a dir poco allucinante”. Intanto, dopo il caso pulizie, Anna Pettinelli ha fatto una richiesta ufficiale alla produzione, chiedendo provvedimenti per alcuni allievi.

In un video messaggio è stata data lettura della sua lettera: “Chiedo che venga dato credito a Nicolò e vadano messi in sfida Senza Cri, Daniele e Francesca. E Luk3 che per la redazione è messo addirittura peggio”. Insomma, Anna Pettinelli non perdona e vuole vedere tutti in sfida.

Tanti i messaggi arrivati: “Ma che poi (non voglio essere cattiva) però sento spesso “devi crescere/ cresci” ma se sono tutti mezzi coetanei, cioè anche meno dai… la trovo sempre abbastanza antipatica come frase”. E ancora: “Nicolò ha potuto anche sbagliare ma è colpa della Pettinelli che non vedeva l’ora di creare casino! In tutto ciò senza cri sta esagerando e facendo una polemica infinita”.