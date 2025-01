Amici 24, nuovo terremoto in arrivo: dopo la cacciata di Ilan da parte di Anna Pettinelli, ecco che un nuovo allievo potrebbe lasciare. Da preferito dei giudici a quasi addio il passo è stato molto breve, ma le condizioni per la permanenza dell’allievo nella scuola sembrano venire meno. Tutto è iniziato dopo un’esibizione andata male in cui i maestri non hanno risparmiato critiche.

“Non voglio mollare, ma probabilmente non ce l’ho quella roba lì (riferendosi al discorso fatto da Rudy Zerbi di tirare fuori le emozioni ndr). Dopo quattro mesi non è cambiato niente. Non so come fare…è probabile che io non ho niente dentro, non ho legami forti fuori da qua…fuori da qua sono solo come un cane. Non mi lego facilmente alle persone”.





Amici 24, Nicolò crolla: potrebbe lasciare il programma

“Ho sempre cercato di inibire le mie emozioni, forse per cercare di soffrire di meno…in realtà però non vivendomi a pieno la mia vita. Non avendolo fatto per tutta la mia vita, non riesco a farlo manco qui. Cercare di farlo ora mi mette in difficoltà, penso di non riuscire a trovare interamente me stesso…so bene che mi dovrei lasciare andare, ma è come se non sapessi come fare. Non sto bene per questo”.

A parlare così è Nicolò che il pubblico tenta di dissuadere da colpi di testa. “Nicolò sei bravissimo, a me personalmente emozioni. Mi dispiace che ti hanno ridotto così non te lo meriti quando sei il migliore lì dentro”.

E ancora: “Sei un tesoro Nicolò, mi ci rivedo tanto in te, avere pochi amici non vuol dire essere persone vuote, ma tutt’altro, vuol dire essere profondi e credere nei legami veri. Pochi ma buoni, anche io faccio fatica ad aprirmi con le persone, ma quando mi apro do l’anima e tu sono sicura che fai lo stesso e quando canti mi emozioni tanto”.