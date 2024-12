Ad Amici 24 il pulizia gate non è ancora finito. Nella puntata di ieri la produzione ha accettato la richiesta di Anna Pettinelli di portare in sfida anche altri allievi oltre quelli citati dalla Celentano. Intanto un cantante rischia di lasciare la scuola. Il pulizia gate ha fatto storcere il naso a molti. Si legge sui socia: “Sbaglio, o la Celentano aveva detto che i suoi dovevano andare tutti in sfida?.. Come spesso accade in situazioni di questo tipo”.

“Professori e produzione, invece di prendere una decisione in comune per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, creano il caos, fomentando in questo modo malumori ed incomprensioni che sarebbe meglio evitare”. E ancora: “Secondo me, a questo punto la Pettinelli dovrebbe togliere la sfida ai suoi che praticamente poi sono gli unici che ci stanno rimettendo. È una situazione assurda”.





Amici 24, Jacopo Sol ultimo nella gara degli inediti

“Se consideriamo poi che Cristiana ha bullizzato un ragazzo più giovane di lei semplicemente perché si era lamentato di essere stato ingiustamente messo in sfida e alla fine lei non sarà nemmeno in sfida il tutto ancora più grottesco”. Intanto nel daytime di oggi, 19 dicembre, gli allievi si sono esibiti nella gara degli inediti.

Giudicati dalla radio, al primo posto si è classificata Antonia, secondo Mollenbeck mentre all’ultimo posto del quartetto si è piazzato Jacopo Sol. La decisione ha scatenato la polemica (e messo il cantante con un piede fuori dalla scuola). “Lui ultimo? Una vergogna”.

Jacopo Sol è un artista foggiano fortemente voluto da Rudy Zerbi nella sua squadra al posto di Ilan Muccino. Nella puntata dell’8 dicembre, il professore aveva messo in discussione la presenza nel talent del figlio del regista Gabriele, reduce da settimane molto difficili sul fronte del rendimento.