Amici 23, sabato 13 aprile in onda la quarta puntata del serale. Nella scuola sono rimasti in dieci. Dopo Ayle, Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia ci sarà una nuova eliminazione: il nome fornito dalle anticipazioni non piace al pubblico. Intanto tiene banco il caso Gaia, la decisione della produzione di farla sostituire da una ‘controfigura’ in attesa di un suo recupero non è piaciuta né dentro né fuori la scuola di Amici. Gli allievi rimasti in gara ad Amici 23 non hanno preso bene questo fuori programma.

Si sono detti contrari a questa scelta perché giudicata ingiusta per tutti. Per tutto il giorno non si è parlato d’altro che di Gaia che, dalla sua, ci ha sofferto eccome. La ballerina, già provata dall’infortunio, è sentita messa da parte da dei compagni a cui ha sempre dato tutto in questi 7 mesi. Non ha visto empatia nei suoi confronti nel momento di difficoltà, a suo avviso hanno pensato solo a loro stessi e alla vittoria del talent.





Amici 23, quarta puntata del serale: Sarah verso l’eliminazione?

Fuori il clima non è dei più distesi. “Questa scelta è ingiusta sia nei confronti dei ragazzi che della ballerina che sarà sbattuta fuori fin quando sarà comodo farle fare il fantasma di Gaia. Non si tratta che gli altri sono contro di te Gaia, significa che nella vita ci vuole più personalità e bisogna giocare pulito in una gara!”.

E ancora: “Se Gaia fosse una persona corretta sarebbe lei ad alzarsi e dire: mi dispiace, devo rinunciare al mio sogno ma non è corretto. Non si tratta di far entrare una ballerina più brava o meno”. Intanto al ballottaggio nella quarta puntata del serale finiranno Lil Jolie e Sarah, secondo il pubblico sarà la cantante ad essere eliminata.

Durante l’ultimo day time si vede Sarah in lacrime dopo l’apertura del barattalo che contiene messaggi anonimi: “Ci stanno preparando all’uscita di Sarah?!? Anche la scorsa settimana hanno fatto vedere la crisi di Lucia e tac”. Scrive un’utente. E non la sola a pensarlo. “Esce Sarah, sicuro”.