Amici 23, ci saranno grosse sorprese nella quinta puntata del serale. La puntata, che andrà in onda sabato, è stata registrate nelle ore scorse e iniziano ad arrivare le prime anticipazione. Occhi puntati su Sarah Toscano e Lil Jolie dopo che, una settimana fa, non era stata presa una decisione sull’eliminazione di una delle due ragazze. “Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento e una grande possibilità. Mi tocca anche il ruolo di preferire l’una all’altra e per me è molto difficile. Vedo delle possibilità enormi in voi”.

La decisione di Bravi aveva sollevato critiche pesantissime: “Ma come quando devono scegliere chi far vincere le manche fanno i nomi di premiare e invece per l’eliminato i voti, molto intelligente ma chi ci crede”. “Complimenti a chi pensa queste trovate nella convinzione che siamo tutte scemi e non capiamo il circo che c’è dietro”. C’è chi arriva addirittura a chiedere che Bravi venga escluso da Amici.





Amici 23, probabile doppia eliminazione nel quinto serale

Ad uscire, secondo gli umori del pubblico, dovrebbe essere Sarah. Ma pare che non sarà la sola. Il sussidiario.it, rivela infatti che: “Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici 23 di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 2024 ci sarà un’eliminazione definitiva.

I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi”. Una forzatura alla regola, che voleva un solo eliminato, ma una cosa è sicura: non mancheranno polemiche. Come quelle sollevate da Mida contro Anna Pettinelli. Dopo il nuovo guanto di sfida erano arrivata le parole al vetriolo del cantante, duramente contestate dal pubblico.

“E basta con i capricci… Sei lì dentro per cantare e allora fallo. Negli anni passati, non quello scorso, hanno fatto dei guanti allucinanti ma nessuno dei ragazzi si è rifiutato, anzi quando l’anno fatto hanno perso il punto. Ricordate Luigi contro Crytical? O Michele contro Christian? Ma di che stiamo parlando?”.