Lunedì la puntata del Grande Fratello non ha deluso le aspettative del pubblico tra nuovi ingressi, eliminazione (di Stefano, ndr), faccia a faccia e confronti. E poi sorprese, certo. Dal papà di Giglio a quello di Lorenzo Spolverato, in questo caso per parlare anche di quanto detto dalla mamma di Shaila la scorsa settimana. Ossia le voci sulla presunta omosessualità del modello.

Ma attenzione, perché c’è un nuovo flirt che potrebbe nascere nella Casa del Grande Fratello 2024 e vede protagonista uno delle new entry. Stiamo parlando di Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti. Entrato in gioco da pochissimo, si è subito trovato a suo agio con una coinquilina in particolare e, nemmeno a dirlo, Alfonso Signorini ha voluto saperne di più.

GF, nuova coppia? Bernardo si svela

Lei è Amanda Lecciso. Tra i due è nata in questi giorni una bella amicizia, con il fratello di Jovanotti che non ha fatto mistero di iniziare a sentire per la sorella di Loredana Lecciso qualcosa in più. “Mi mette in difficoltà”, ha ammesso il concorrente lanciandosi anche in una serie di complimenti: “È una persona eccezionale, molto simpatica, intelligente…”.

Durante la diretta, il conduttore del Grande Fratello 2024 ha mostrato anche un filmato che riassume la settimana appena trascorsa e i momenti più teneri e divertenti tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso. Se lei gioca sul fatto di piacere al compagno e e lo stuzzica, lui lei dice che è la più bella della Casa, motivo per il quale “ti sto lontano, altrimenti te ne vai!”.

Bernardo e Amanda… sta nascendo una nuova ship? 😉 #GrandeFratello pic.twitter.com/COnGopmb8J — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

“Però ho visto che fai la gattona, sbatti le ciglia…”, la stuzzica Signorini. E lei: “Io lo adoro, – ha replicato divertita Amanda Lecciso – ridiamo tantissimo, poi dormiamo uno accanto all’altro, anche se in due letti diversi ma attaccati”. Bernardo, però, ha smorzato tutto questo entusiasmo, svelando che in realtà Amanda neppure si era accorda che lui le dormiva accanto.