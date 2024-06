“Altro che Colombo, ecco con chi ha tradito Sergio”. Greta Rossetti, scoppia la bomba. Oramai la storia d’amore tra la Rossetti e D’Ottavi sembra essere diventata una vera e propria telenovela. Dopo l’annuncio ufficiale della rottura e le accuse di tradimento, i due hanno cercato di chiarire le cose. E se una parte di fan si è convinto che si tratti di una farsa per mantenere l’attenzione dei fan, c’è anche chi crede a qualcosa di qualcosa di ancora più torbido.

>> “Allora è vero…“. Grande Fratello, Greta e Sergio: dopo le voci arriva il gesto che cancella ogni dubbio

Qualcuno ricorderà che inizialmente, Sergio aveva accusato Greta di averlo tradito con Eugenio Colombo, ex flirt e grande amico della Rossetti. Tuttavia, quest’ultimo ha smentito qualsiasi voce, e poi Sergio ha ritrattato le sue accuse, affermando di essersi fatto prendere dalla rabbia. Greta ha pubblicato un comunicato in cui ribadiva di non essere stata assolutamente infedele e sottolineando come Sergio abbia agito in modo impulsivo.





“Altro che Colombo, ecco Greta con chi ha tradito Sergio”

Eppure non è finita qui. I due sono stati avvistati insieme il giorno dopo l’annuncio della separazione e le accuse di tradimento. È per questo che la loro foto insieme condivisa da Deianira Marzano ha generato molte critiche: “È tutto inventato!”, scrive qualcuno. Poi alcuni fan della coppia hanno iniziato ad indagare ancora più in profondità per capire meglio cosa stia accadendo tra di loro.

E, a tal proposito, avrebbero trovato un altro ragazzo con il quale Greta potrebbe aver tradito Sergio. Di chi si tratta? Di un suo ex storico, Pierluigi Cappelluzzo. Alcune ore fa, l’ex tentatrice ha pubblicato una storia del suo cane, ma alcuni fan hanno scoperto che quel video in realtà era di mesi fa.

Vittorio carissimo ragazzo, la tua Greta ha solo pierluigi cappelluzzo in testa non vede l'ora di uscire x andare fra le sue braccia. Lei gli ha detto a Maddaloni che non conviene fidanzarsi.Percio sappiamo tutti quello che farà quando uscirà. Vittorio troppo scemo,va con Bea — Vincenzo Lauria (@VincenzoLa63190) February 1, 2024

Da lì, hanno ipotizzato che l’influencer stesse facendo credere di essere con la famiglia quando, invece, non era così. Sempre questa mattina, Greta ha anche postato una storia taggando la pagina di un negozio di scarpe. Poco dopo, proprio il suo ex Pierluigi ha iniziato a seguire quella stessa pagina. Al Grande Fratello la Rossetti aveva ammesso di essere ancora innamorata del suo ex ragazzo.

Leggi anche: “Con chi mi ha tradito”. È finita tra Sergio e Greta del Grande Fratello. Lui sbatte tutto sui social