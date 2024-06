Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, come vanno le cose? Da giorni si rincorrono voci di una presunta crisi per i due che si sono conosciuti e innamorati quando si trovavano all’interno della Casa del Grande Fratello. Recentemente, in occasione del compleanno di Vittorio, lui avrebbe lasciato lei da sola. E le segnalazioni sono tornare prepotentemente sul loro conto, voci non belle.

“… da quando è uscito si è sentito snaturato e ha passato il tempo a fare cose che fondamentalmente non lo stimolano e che non appartengono al suo modo di essere, alla sua realtà e al suo modo di vivere. Si tratta di un gieffino in coppia” queste alcune delle indiscrezioni uscite fuori negli ultimi giorni e si tratterebbe proprio di Sergio D’Ottavi. I due, poi, si sono fatti vedere felici e sorridenti al compleanno di Letizia Petris e tutto pare rientrato.

Greta e Sergio, si torna a parlare di crisi: cosa si è scoperto

Nelle ultime ore sui social si è tornati a parlare di una possibile rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. I due avrebbe litigato furiosamente a causa della gelosia. E poi molti hanno notato un dettaglio decisamente significativo, soprattutto di questi tempi. Entrambi utilizzano i social per condividere momenti della propria vita sia da soli che insieme. Tuttavia pare che abbiano deciso di togliere dai rispettivi profili i video e le foto insieme.

Sergio e Greta avevano affrontato una crisi subito dopo essere usciti dalla Casa del GF. I due vivono lontani, lui lavora a Ostia, lei abita a Milano. In ogni caso sono riusciti a superare questa fase delicata trovando un equilibrio tra la loro vita professionale e quella di coppia. Si sono ritagliati giorni interi per stare insieme e il peggio sembrava passato. Tuttavia adesso dopo questi gesti social si torna a parlare di rottura.

A quanto pare Greta e Sergio, dopo aver rimosso le foto e i video insieme, hanno smesso di seguirsi sui social. Sappiamo tutti che oggi “l’unfollow” è una mossa che apre un solo possibile scenario: la fine della relazione. Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci, ma è chiaro che i fan iniziano a temere il peggio…

