L’assenza di Sergio D’Ottavi al compleanno di Vittorio non è passata inosservata. Ha lasciato Greta da sola e il gossip si è immediatamente scatenato. Le segnalazioni sui due non sono mai mancate. La prima, poche settimane dopo la fine del Grande Fratello, recitava così. “Un gieffino si è confidato con ex coinquilino dicendo che da quanto è uscito si è sentito snaturato e ha passato il tempo a fare cose che fondamentalmente non lo stimolano e che non appartengono al suo modo di essere, alla sua realtà e al suo modo di vivere. Si tratta di un gieffino in coppia”.

L’assenza di Sergio al compleanno ha fatto il resto. È stata la ciliegina sulla torta: “Lei da una parte lui da un’altra. Ditemi quello che volete ma per me non c’è una storia seria tra Sergio e Greta. Devo dare ragione alla famiglia dato che non ha mai creduto a questa farsa” scrive l’Investigatore Social.





Grande Fratello, addio vicino tra Sergio e Greta?

Intanto l’esperto di gossip Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione in cui si spiega che per ora Greta e Sergio restano insieme, ma che lui si starebbe guardando intorno, attratto da donne più mature. Sulla questione è intervenuta anche Greta (spiegazione non richiesta che aumenta i dubbi) che spiega come la loro decisione di non stare troppo alla ribalta è condivisa.

E ancora che se ci saranno sviluppo saranno loro i primi ad informare. Sulla coppia il pubblico ha pareri contrastanti. “Ma quanto te la meriti questa felicità? Finalmente un UOMO vero e maturo, che ti rispetta, ti fa godere della tua libertà, ti vuole ma non (solo) ma per quanto sei bella fuori ma per quanto sei dolce e bella dentro. Ti sorridono gli occhi Greta credimi, la tua felicità è visibile anche ai ciechi, goditi questa fortuna che hai avuto.”.

Scrive un fan su instagram. E c’è chi ha una visione ben diversa: “Cara Greta se ami una persona o le vuoi bene non cerchi di cambiarla in tutti i modi, ma la rispetti e accetti per quello che è si vede lontano km che a te di Sergio frega niente, ti piace solo comandarlo. Vorrei vedere lo facessero con te. Sei uscita peggio che da te impara ad accettare le persone e rispettarle”.