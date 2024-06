La relazione tra Sergio D’ottavi e Greta Rossetti nata tra le mura del Grande Fratello è finita. dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la relazione tra i due è proseguita al di fuori della casa per alcuni mesi, ma ora, dopo alcune voci, è arrivata la conferma della rottura. Ad annunciare la fine della relazione è stato Sergio D’Ottavi con un lungo post Instagram nel quale accusa l’ormai ex fidanzata di averlo tradito.

“Mi trovo mio malgrado a dover scrivere della fine di una storia in cui ho creduto fortemente, nonostante i tanti ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo sincero e serio. Non mi posso rimproverare nulla in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà. Cosa che ho scoperto con certezza non essere stata da ricambiata da lei”, ha scritto Sergio su Instagram.

Greta e Sergio del Grande Fratello si sono lasciati: lei lo ha tradito

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Sergio D’Ottavi ha accusato Greta Rossetti di averlo tradito. Non solo, ha anche parlato di “un’immagine di gentleman servita a ripulire la sua”. Parole forti, che ovviamente fanno riferimento all’esperienza di Greta a Temptation Island, reality da cui uscì insieme al fidanzato di Perla Varierò, Mirko Brunetti. Dopo il reality molti avevano accusato la giovane di essere stata la causa della rottura tra i due, poi tornati insieme dopo il Grande Fratello.

“Credo che la mia immagine di gentleman sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione), messa in discussione da un pubblico sempre più attento di me, dal quale oggi, ahimè, non posso più proteggere. Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inevitabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto”, si legge nella Instagram story pubblicata da Sergio.

È ancora: “Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto per me stesso”. Dopo la bomba lanciata da Sergio, in tanti hanno cercato di capire chi possa essere la persona a cui si riferiva l’ex fieffino nel post e a questo proposito è intervenuta Deianira Marzano. Da fonti vicine alla coppia, l’esperta di Gossip è venuta a conoscenza dell’identità del presunto uomo con cui l’ex gieffina avrebbe tradito Sergio D’Ottavi. Si tratta del deejay ed ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo, con il quale in passato aveva avuto un breve flirt.