Colpo di scena inaspettato al Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a sorprendere tutti ancora una volta, infatti sono in arrivo nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. E ora tutti i telespettatori sono in trepidante attesa, anche perché stando al video ufficiale pubblicato nelle scorse ore l’ingresso di altri gieffini è già previsto per lunedì 27 gennaio.

L’annuncio ufficiale del Grande Fratello ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia, infatti il ritorno di Maria Teresa Ruta era praticamente scontato. Anzi, ci sarebbe stato un ritardo rispetto al suo ingresso originario, mentre la presenza di nuovi concorrenti è una sorta di sorpresa.

Leggi anche: “Venite subito in confessionale”. Grande Fratello, chiamata improvvisa per Helena e Javier





Grande Fratello, nuovi concorrenti in arrivo: “Non solo Maria Teresa Ruta”

Sta girando ormai anche sul web lo spot pubblicitario riguardante la prossima puntata del Grande Fratello e, ascoltando attentamente il messaggio inviato ai telespettatori, c’è stata la conferma dell’imminente arrivo di nuovi concorrenti che faranno compagnia agli attuali e a Maria Teresa Ruta.

Questo quanto comunicato al pubblico del GF: “Tutti contro tutti nella casa. Arriva l’imprevisto Maria Teresa Ruta, ma non sarà da sola“. Quindi, altri gieffini sono pronti a scatenare i telespettatori con l’eventuale creazione di nuove dinamiche e scossoni nei confronti dei concorrenti già presenti. Signorini aveva promesso altri protagonisti e così è stato.

In Casa sono tutti contro tutti ed è in arrivo un nuovo imprevisto 🔥

Maria Teresa Ruta è pronta a tornare… ma non sarà da sola! 😉



Una nuova imperdibile puntata di #GrandeFratello vi aspetta lunedì in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/p2httL4hql — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2025

Nessun altro indizio è stato riferito dal Grande Fratello, dunque non solo non conosciamo nomi e cognomi dei nuovi concorrenti, ma nemmeno il numero esatto degli ingressi e se saranno famosi o meno. Bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 lunedì prossimo per conoscere tutti i dettagli.