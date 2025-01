Non c’è pace al Grande Fratello per Javier e Helena. Non bastavano le varie polemiche scaturite in queste settimane e mesi, ora è successo qualcosa che ha indispettito anche il pubblico. Il richiamo improvviso nel confessionale ha lasciato tutti di stucco, anche perché il motivo sarebbe assurdo. A riferire tutto è stata un’utente, che stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

E c’è stata la protesta immediata, nel momento in cui si è sentita la voce di un autore che ha richiamato Javier e Helena all’interno del confessionale. Loro hanno inevitabilmente obbedito, ma c’è un retroscena che sta lasciando di stucco moltissimi telespettatori, ma in particolare è stata una a restare incredula.

Grande Fratello, Javier e Helena richiamati in confessionale: cosa si è saputo

Si stava svolgendo un momento di convivialità tra i concorrenti del Grande Fratello, quindi c’è chi è rimasto perplesso per quella scelta della regia di chiamare improvvisamente Javier e Helena. E questa utente su X ha manifestato tutta la sua insoddisfazione nei confronti della produzione.

La telespettatrice del GF ha criticato pesantemente il prgramma, spiegando cosa è successo in queste ultime ore: “Questo Grande Fratello è uno schifo, durante l’allenamento Givova Javier e Helena forse parlavano tra di loro e subito li hanno richiamati in confessionale. Ma lasciateli stare questi ragazzi”.

Questo grande fratello è uno schifo, durante l"allenamento givova , Javier ed Elena forse parlavano tra di loro, subito li hanno chiamati in confessionale, ma lasciatelo stare questi ragazzi — Claudia Marchione (@ClaudiaMarchio9) January 25, 2025

Non si sa il motivo preciso del richiamo, ma secondo questo racconto stavano solamente dialogando tra di loro. Probabile che il richiamo fosse già stato concordato prima dell’allenamento, ma capiremo nelle prossime ore se ci saranno chiarimenti.