Grande Fratello, la decisione clamorosa di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore il reality show di Canale 5 ha provocato tantissime reazioni nel pubblico. Tanto per cominciare l’ingresso di cinque nuovi concorrenti e le dinamiche create da Shaila e Helena sembrano aver colpito i telespettatori che sono tornati a seguire lo show. Ma attenzione, il conduttore ha in serbo altre sorprese nelle prossime ore.

L’assenza di provvedimenti nei confronti dei gieffini che si sono più volte scagliati contro Helena Prestes ha fatto arrabbiare il pubblico. In molti se la sono presa anche con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, per le loro prese di posizione sulla vicenda. Poi c’è stata una frase di Luca Calvani, che si è schierato pure lui a favore di Helena, che sta facendo discutere.

Luca ‘incastra’ Signorini, poi arriva la voce bomba: due vecchie conoscenze tornano nella Casa

Jessica Morlacchi ha accusato Luca Calvani per aver difeso Helena Prestes. L’attore ha prima spiegato: “6 contro 1, certo che mi sono schierato, tu stai dicendo cose che non hanno senso”. Poi ha rivelato sottovoce all’amica: “Me l’ha detto Alfonso di schierarmi“. Una frase che sta provocando un vero polverone. Ma nel frattempo è arrivata una voce bomba.

Evidentemente cinque nuovi ingressi (Maria Monsé con la figlia Perla Maria, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori) non bastano. Proprio in queste ore è arrivata un’indiscrezione bomba: Alfonso Signorini farà entrare due vecchie conoscenze del programma nella Casa del Grande Fratello.

Si tratta di Stefania Orlando e di Maria Teresa Ruta. Lo ha anticipato TvBlog: le due ex gieffine dovrebbero rientrare lunedì prossimo 16 dicembre. Tra l’altro va ricordato che l’ex di Amedeo Goria e mamma di Guenda ha avuto una forte depressione dopo la prima partecipazione al GF. “Vedevo il buio al mattino – ha detto – Non mi volevo alzare, non mi volevo vestire, non mi volevo lavare”. Nonostante ciò ha deciso di riprovare l’esperienza: stavolta le cose andranno meglio?

