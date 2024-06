Figuraccia in diretta per Alessandra Amoroso. È successo nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, una situazione del tutto imprevista per lei, ma anche per la conduttrice della trasmissione Mediaset, Simona Branchetti. L’ex concorrente di Amici partecipava alla manifestazione Summer 105 Hits a Venezia. Le telecamere di Pomeriggio 5 erano collegate in esterno per raccontare l’emozione dei cantanti a poche ore dall’evento.

Alessandra Amoroso choc. La cantante è apparsa in serio imbarazzo. Parlando con l’inviata di Pomeriggio 5, infatti, si è resa protagonista di una gaffe involontaria, ma piuttosto evidente. Infatti, è stata subito ripresa per quello che aveva appena dichiarato. Alessandra si è resa conto dell’errore e a quel punto si è subito scusata pubblicamente.

Leggi anche: “Che vergogna”. Storie Italiane, pubblico in rivolta dopo quei fatti su Alessandra Amoroso





“Ma che ha detto”: gaffe in diretta per Alessandro Amoroso

Una vero e proprio passo falso per Alessandra Amoroso. Un incidente innocuo, va detto. La nota cantante si è ripresa subito alla grande. Ma cosa è successo di preciso? Durante il collegamento con lo studio, l’inviata stava spiegando ad Alessandra che la conduttrice di Pomeriggio 5 è una sua grande fan. Branchetti dallo studio intanto confermava: “L’ultima tua canzone in particolare è stata la colonna sonora di uno dei miei ultimi viaggi, la conservo nel mio cuore”, ha detto Branchetti.

No raga mi dovete raccogliere da terra lei era totalmente confusa e non stava capendo nulla aksnscnfjdhsfhfsjcajaf pic.twitter.com/L84rBCaRns — Daniela❤️🐜 (tranquilla e serena) (@Daniela_Diomede) June 21, 2024

Parole bellissime che però Alessandra non poteva sentire, perché non aveva gli auricolari. La cantante ha pensato che la fan di cui si stava parlando fosse la presentatrice del Summer 105 Hits, lì presente vicino a lei, e verso la quale si è voltata e per dirle grazie.

“Alessandra ti sei confusa”, l’hanno ripresa subito. “Ristabilite l’ordine”, intanto diceva Branchetti da Milano. “Nooooo”. Alessandra a quel punto è rimasta quasi paralizzata ed è scoppiata a piangere. “Si è emozionata”, è stato fatto notare.

L’incidente è rientrato comunque nel giro di pochi minuti. La cantante ha chiesto scusa a Simona Branchetti e, per farsi perdonare, le ha dedicato in diretta alcune note della canzone tanto amata dalla conduttrice di Pomeriggio 5. Branchetti ovviamente ha accettato le scuse e ha ringraziato per ben tre volte Alessandra per questo suo gesto.