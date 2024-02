Il caso di Alessandra Amoroso a “Storie Italiane“, parte la protesta social. Ha suscitato molto clamore la rivelazione dell’artista al recente Festival di Sanremo. La cantante ha infatti confessato di aver attraversato un periodo molto difficile dovuto agli insulti e alle minacce ricevute via social.

Alessandra Amoroso aveva spiegato di aver sofferto molto per quesi messaggi ed era arrivata ad isolarsi e per un periodo ha lasciato l’Italia pensando di non tornare più e cambiare completamente vita. Poi ha iniziato una terapia e le cose pian piano si sono sistemate. Del caso si è parlato nell’ultima puntata di “Storie Italiane”, ma il tema secondo molti spettatori è stato trattato in modo pessimo.

Gli opinionisti non solidarizzano con Amoroso, pioggia di critiche

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 19 febbraio, a “Storie Italiane” gli opinionisti in studio hanno parlato delle dichiarazioni di Alessandra Amoroso. Tra loro Tommy del Giardino dei Semplici ha detto: “Rispetto ai commenti positivi (quelli degli haters, ndr) sono pochissimi. Con la mente non devi pensare solo a quelli lì. Devi svestirti di queste cose, altrimenti non vai più avanti”.

La giornalista Ansa Giorgiana Cristalli ha invece dichiarato: “Di fronte ad un autografo negato si scatena una shitstorm, quindi (alcuni artisti, ndr) vengono aggrediti e non reggono. Secondo me, però, fa parte del gioco. Ci vorrebbe più leggerezza nell’approccio”. Poi la storica autrice di Porta a Porta Antonella Martinelli: “Esageriamo in tutto ormai. Questi ragazzi escono dai talent e in un secondo hanno soldi e fama. E non sanno gestirli se non hanno una persona ‘quadrata’ vicina”.

vi dovete VERGOGNARE per ste schifezze che avete detto, e per il messaggio che avete fatto passare.#storieitaliane pic.twitter.com/yYFFPRs8JN — Arianna🦄 (@ccomunqueandare) February 19, 2024

In tanti hanno protestato per le parole usate: “Vi dovete vergognare per ste schifezze che avete detto, e per il messaggio che avete fatto passare” ha commentato una spettatrice. Poi ancora: “A Elodie dicono che è una put*** solo perché usa il suo corpo come vuole e ad Alessandra Amoroso dicono che deve morire perché non vuole firmare un cuscino. Ad Angelina Mango gliene dicono di ogni sulla morte del padre, ma tutto questo è normalissimo”. “Sempre più schifo per un po’ di audience o like. Queste dicono cose vergognose” e “Siete da denuncia #storieitaliane” sono altri commenti sulla vicenda.

