Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane: “Addio”. La puntata del 31 gennaio 2024 è stata dedicata interamente a Sandra Milo, celebre attrice italiana recentemente scomparsa. Pochissime ore prima dei funerali, che si sono svolti a Roma nella Chiesa degli Artisti, Eleonora Daniele, conduttrice del fortunato format, ha accolto in studio numerosi ospiti, tra cui Enzo Paolo Turchi, Lory Del Santo e Alda D’Eusanio, oltre a vari personaggi che hanno partecipato tramite collegamento.

>> “Lui è fuori dal programma”. Gerry Scotti, la decisione di Mediaset: chi arriva al suo posto

La Daniele, visibilmente commossa ma sempre sorridente, ha voluto ricordare Sandra Milo con affetto e gratitudine, sottolineando la profonda amicizia che le legava all’attrice, spesso ospite nel suo programma. Ha espresso parole di stima e affetto per la grande attrice, ricordandola con un sorriso, come aveva dichiarato di voler fare il giorno precedente.





Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane: “Addio”

Durante la puntata, tra gli ospiti intervenuti, c’è stato anche Ciro, figlio di Sandra Milo, che ha condiviso con il pubblico le cause che hanno portato alla scomparsa della madre. Verso la fine del programma, una corrispondente esterna presso la Chiesa degli Artisti a Roma ha raccolto le dichiarazioni di Mara Venier, intercettata dai giornalisti mentre entrava in chiesa per la funzione religiosa, insieme ad Alberto Matano.

“Manca poco alla chiusura della trasmissione e vorrei spendere questi ultimi minuti per ricordare Sandra, per tutte le volte che in questi anni è sta qui con me, per la grande amicizia che mi ha regalato. Ringrazio Sandra per le sue parole di conforto, le sue parole di affetto, sempre, che non mi ha mai fatto mancare. Le dico grazie, veramente, per la gioia che mi ha donato tutte le volte che siamo state insieme, una gioia che porterò per sempre nel mio cuore”.

♦️L’ultimo saluto a #SandraMilo

Alle 12 i funerali della grande diva nella Chiesa degli Artisti di Roma #31gennaio #storieitaliane su Rai1 e RaiPlay con @eleonoradaniele

👉 https://t.co/qbuOjayE3K pic.twitter.com/r61jJJXJVZ — Storie Italiane (@storie_italiane) January 31, 2024

Conclude Eleonora Daniele: “Ringrazio tutti voi, i miei ospiti e il pubblico: so quanto avete amato Sandra e quanto l’avete seguita in questi anni, perciò voglio concludere così, con alcune immagini di questa grande attrice, diva, nostra grande amica, la nostra grande Sandra”. La puntata si è conclusa con un passaggio alla collega Antonella Clerici per l’inizio di una nuova puntata del suo programma “E’ sempre mezzogiorno”

Leggi anche: L’annuncio di Nunzia De Girolamo in tv durante Avanti popolo: perché è finita