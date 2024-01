Gerry Scotti fuori da Io Canto Generation: arriva la conferma. Il 2023 è stato costellato di grandi ritorni in tv, come il fortunato Io Canto, in onda su Canale 5. Dopo un lungo periodo di pausa infatti, il programma è tornato nell’autunno scorso. Il conduttore Gerry Scotti ha guidato un cast di alto livello per la quinta edizione del programma. Tra i coach dei giovani concorrenti c’erano Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Iva Zanicchi, Mietta e Benedetta Caretta.

La giuria, invece, era composta da figure di spicco come Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti. E nonostante alcune controversie con Antonella Clerici e la Rai, il programma ha ottenuto un ottimo successo in termini di share e ascolti. Dopo la finale del 27 dicembre, la SDL, l’azienda responsabile dei casting di vari programmi, tra cui quello di Scotti, ha annunciato l’apertura dei casting per la prossima edizione.





Gerry Scotti fuori da Io Canto Generation: arriva la conferma

La prossima edizione del programma, intitolata sempre Io Canto Generation, presenterà una grande novità. Infatti, non solo i bambini potranno partecipare ai casting (com’è stato finora), ma l’idea è di coinvolgere anche i loro parenti adulti. Questo nuovo format, che potrebbe essere chiamato “Io Canto Generation Family” e vedrà la partecipazione di concorrenti di tutte le età, ispirandosi al programma “The Voice Senior” di Antonella Clerici.

Un’altra novità importante riguarda la conduzione del programma. Ma ora arriva il colpo di scena che non pacerà a tutti: per la prima volta Gerry Scotti passerà il testimone a un altro volto noto di Mediaset. Parliamo di Michelle Hunziker, che nell’ultima edizione ha svolto il ruolo di giudice.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Scotti, a causa dei suoi numerosi impegni, non avrebbe la disponibilità per dedicarsi anche a questo show musicale. Da quello che si dice, Io Canto Generation dovrebbe tornare in onda già la prossima primavera, periodo in cui Gerry Scotti sarebbe impegnato con altre trasmissioni. Nel frattempo, Michelle Hunziker tornerà presto con il suo one woman show, Michelle Impossible.

