“Che sfiga!”, Affari tuoi, resta con 5 pacchi rossi ma non vince. Nella puntata trasmessa il 30 gennaio 2024, i protagonisti sono stati Gianmarco e sua moglie Katia, rappresentanti della regione Piemonte. La coppia, con Katia originaria di Caltanissetta, ha avuto un inizio di gioco promettente. Hanno raggiunto la metà del gioco con un equilibrio di cinque pacchi azzurri e cinque rossi.

Successivamente, la situazione è migliorata, con un rapporto di tre pacchi azzurri a cinque rossi, fino a raggiungere l’ultima fase con un solo pacco azzurro e tre rossi. Uno di questi ultimi conteneva la somma più alta rimasta, 200.000€. Il gioco è proseguito con quattro pacchi rimanenti: 5€, 15.000€, 50.000€ e 75.000€. Il pacco da 50.000€ è stato il prossimo ad essere eliminato. Quando è stato chiamato un altro pacco, la coppia del Piemonte ha visto uscire 75.000€.





“Che sfiga!”, Affari tuoi, resta con 5 pacchi rossi ma non vince

Nonostante un inizio forte, come sottolineato da Amadeus, il gioco si è concluso in modo deludente per i due coniugi, con solo 5€ o 15.000€ rimasti. Durante la trasmissione, Amadeus ha scherzato sul fatto che, contrariamente alla norma, sembrava che Katia fosse la concorrente principale e Gianmarco il familiare che la affiancava.

Verso la fine del programma, è stata offerta alla coppia la possibilità di cambiare il loro pacco con l’altro rimasto, il numero 11 della Puglia. Hanno rifiutato e, aprendo il loro pacco, il numero 13, hanno scoperto che conteneva solo 5€. Amadeus ha commentato con dispiacere l’esito sfortunato del gioco per Gianmarco e Katia.

Nella puntata precedente, la concorrente era Francesca del Molise, accompagnata dal marito Marcello. Purtroppo, è andata via a mani vuote, scoprendo che il suo pacco non conteneva i 50.000€ sperati. In contrasto, la puntata di domenica ha visto una vincita record di 100.000€ da parte del concorrente del Veneto e della sua fidanzata, che hanno indovinato che la regione vincente era la Toscana al primo tentativo, un risultato mai raggiunto prima.

