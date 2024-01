Uomini e Donne, Maria De Filippi ‘rimprovera’ dame e cavalieri davanti a tutti. Il format della regina degli ascolti rappresenta sempre un grande successo anche grazie alla bravura della padrona di casa che riesce a gestire egregiamente ogni situazione. Proprio com’è accaduto nel corso dell’ultima messa in onda del programma, quando nel bel mezzo della puntata Maria De Filippi ha deciso di rivolgersi alle dame in cerca dell’amore. Questa volta la regina degli ascolti ha deciso di non chiudere gli occhi e parlare.

Maria De Filippi ‘rimprovera’ le dame di Uomini e Donne, ecco cosa è successo. Prima o poi c’era da aspettarselo che la padrona di casa prendesse in mano le redini della situazione. Maria De Filippi non ha certo difficoltà a spiegare alle dame e ai cavalieri gli atteggiamenti più consoni alla trasmissione e in particolar modo ha rivolto le sue osservazioni proprio alle dame del parterre.

Leggi anche: “Ecco dove lo vedremo”. Uomini e Donne, nuova vita per Armando Incarnato: alla fine ce l’ha fatta





Maria De Filippi ‘rimprovera’ le dame di Uomini e Donne, ecco cosa è successo davanti alle telecamere del programma. Applausi dal pubblico

Maria De Filippi infatti avrebbe perso la pazienza e con queste osservazioni ha ‘inquadrato’ la situazione: “Voi non troverete mai un fidanzato! Sto iniziando ad avere quell’impressione. Mamma mia che pesantezza!”.Stando alla padrona di casa le dame del programma avrebbero assunto un atteggiamento troppo rigido nei riguardi dei cavalieri. La ramanzina sarebbe sorta dopo aver ascoltato il raccconto di Tiziana e di Antonio.

Sarebbe stata la dama a sottolineare alcuni atteggiamenti da parte del cavaliere che non le sarebbero andati a genio, ed è così dunque che la conduttrice ha colto l’occasione per rivolgersi a tutte le protagoniste della trasmissione, provando a chiedere loro di smussare alcune spigolosità ed eliminare qualche pesantezza di troppo.

Gran parte dei presenti avrebbe dimostrato solidarietà con le parole di Maria De Filippi, rivolgendo dunque un applauso di consenso. Non di meno gli utenti e fan del programma che anche sui social hanno opportunatamente commentato e condiviso il punto di vista di Queen Mary.