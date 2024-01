Uomini e Donne, per uno dei personaggi più iconici del programma si apre un nuovo capitolo: lui è Armando Incarnato. Durante questa edizione il cavaliere si è vesto molto poco rispetto alle stagioni precedenti eppure è stato in grado di farsi vedere. Finora la sua stagione è stata caratterizzata da due cose: l’amore che tarda ad arrivare e la rissa sfiorata con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, con il quale è quasi arrivato alle mani. Una rissa scoppiata all’improvviso.

I ben informati raccontano che la tensione fosse davvero alle stelle: “Hanno tagliato Armando che si alza e stava per menarlo e Alessandro che prende le rose che aveva sulla maglia e gliele lancia appresso”, racconta un utente. In difesa di Alessandro era sceso il pubblico, mentre Armando era stato ‘accusato’, per così dire, di essere un protetto di Maria De Filippi.





Armando Incarnato, da Uomini e Donne al grande schermo

“Ma Maria che dice di Armando parliamo dopo?? Alessandro ha ragione da vendere su Armando che sta in trasmissione da anni a scaldare la sedia e a criticare tutti!!”. E ancora: “Non mi piace proprio l’atteggiamento di Maria onestamente che fa figli e figliastri! Inveisce contro Alessandro per ogni cosa mentre protegge come una mamma chioccia i suoi prediletti come Ida Barbara e Roberta!”.

E ancora: “Alessandro può stare poco simpatico ma sinceramente reputo questo atteggiamento verso di lui veramente aggressivo e feroce. Messo in croce per cosa?”. Da quel giorno, era il 18 gennaio, Armando era uscito dai radar. Ora però torna con una grande sorpresa: dove aver preso parte come comparsa a Gomorra – La serie, Armando torna sul grande schermo.

A quanto scrive Gossipetv: “il tanto discusso cavaliere napoletano esordirà al cinema. Appare nel film di Stefano Cerbone Nati pre-giudicati. Pellicola che parla della vita condotta dai figli dei criminali, pregiudicati per via delle loro origini. Il film è ambientato a Napoli e dovrebbe uscire al cinema nel prossimo mese di giugno”.