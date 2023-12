Tanta gioia, grandi emozioni e pure qualche lacrima nell’ultima puntata di “Io Canto Generation“. Nella serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l’attesissima finale dello show condotto da Gerry Scotti e per la giuria c’è stato tanto lavoro da fare. Per i giudici è stato infatti complicato stabilire chi avesse prevalso sugli altri: tutti i voti sono stati altissimi.

La stessa Michelle Hunziker, componente della giuria, ha affermato: “È più facile per il pubblico presente in studio, che almeno esprime una sola preferenza”. In ogni caso è stata una super puntata con Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta e Anna Tatangelo nel ruolo di capisquadra e il coach Benedetta Caretta vincitrice dell’edizione 2010.

Gerry Scotti si commuove mentre abbraccia gli eliminati

Alla fine a vincere la prima edizione di “Io Canto Generation” è stata la 14enne Marta Viola che ha dichiarato: “Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico”. Per lei c’è ora un viaggio negli Stati Uniti e a Firenze dove prenderà parte alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy.

Tuttavia uno dei momenti di maggiore commozione è arrivato prima quando Gerry Scotti ha annunciato i tre concorrenti che hanno passato il turno e i tre eliminati. In quel momento i vincitori hanno voluto consolare gli sconfitti con un caloroso abbraccio: “Per chi ha passato il turno ora è più importante consolare chi non ce l’ha fatta” ha commentato un commosso Gerry Scotti.

Al secondo posto si è classificata Sofia Leto mentre Daniele Mattia Inzucchi è arrivato terzo. Al termine della serata grande sorpresa per Lorenzo Sebastiano. A lui Gerry ha chiesto di cantare “I migliori anni della nostra vita” e poco prima del termine della canzone è salito sul palco lui, Renato Zero. Per il piccolo talento una grandissima gioia e tante lacrime, degno finale di una puntata davvero speciale.

