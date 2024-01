Nunzia De Girolamo, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Dopo numerose voci di corridoio, arriva la conferma. Purtroppo la trasmissione era a serio rischio di ‘chiusura’. Il motivo sarebbe stato riscontrato fino a qualche tempo fa nei numeri: più di 300mila spettatori e meno del 2% di share. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia si apprendeva: “Avanti popolo, si chiude! – La trasmissione flop di Nunzia De Girolamo non ripartirà dopo il Festival di Sanremo…”. Ma la situazione è veramente questa?

Nunzia De Girolamo, arriva l’annuncio in tv. La conduttrice del programma pronta a chiudere dopo solo 15 puntate? Sembra proprio che le previsioni avevano visto lungo. “Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui”, ha annunciato la conduttrice in persona.

Leggi anche: “Oh, deficiente!”. Grande Fratello, Vittorio finalmente tira fuori gli artigli e sbrocca: nessuno l’aveva mai visto così





Nunzia De Girolamo, arriva l’annuncio in tv per “Avanti Popolo”: “Tra polemiche e difficoltà…”

“Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco, non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirei mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto”, ha aggiunto Nunzia De Girolamo prima di congedare il suo pubblico di telespettatori.

E alla luce della conferma della conduttrice, sono in molti a domandarsi se Nunzia De Girolamo farà ritorno alle origini, con il ritorno della trasmissione che l’avrebbe resa celebre sul piccolo schermo, ovvero “Ciao Maschio”. Resta comunque il fatto che nel salutare il pubblico, la De Girolamo abbia annunciato con un pizzico di autoironia che “dopo Avanti Popolo devo sta’ un po’ ferma”.

E nel corso del suo annuncio davanti alle telecamere non sono mancati anche alcuni riferimenti espliciti in risposta a quanto affermato a Linea Notte da Beppe Vessicchio: “Sto all’ultima puntata, posso sforare. Mi perdonerà Mario Orfeo…”. Per Nunzia De Girolamo in ogni potrebbero aprirsi altre strade più fortunate, per i fan non resta che attendere che qualcosa vada “avanti” per come dovrebbe.

Leggi anche: “Come Cesara, la collega…”. Isola dei Famosi 2024, la nuova opinionista arriva dal Tg5