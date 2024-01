Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2024. Il nome della nuova opinionista, uscito fuori in queste ultime ore, è davvero inatteso. Non si era mai parlato di questa persona, ma adesso sembra che siamo a buon punto per la firma del contratto. Una vera e propria rivoluzione starebbe per mettere in atto Mediaset, con il reality show che si ispirerebbe in qualche modo al Grande Fratello.

Infatti, in attesa di conoscere la conduttrice che potrebbe non essere Ilary Blasi bensì Vladimir Luxuria, ora l’Isola dei Famosi è al centro dell’attenzione per questo nome della nuova opinionista. Una delle grandi novità sarebbe la presenza di una sola persona a commentare le dinamiche del programma, proprio come succede al GF con Cesara Buonamici.

Leggi anche: “Fuori dalla Rai, vola in Honduras”. Isola dei Famosi 2024, il terzo naufrago è pazzesco





Isola dei Famosi 2024, il nome della nuova opinionista è sorprendente

Dunque, a parlare dell’Isola dei Famosi 2024 e del nome riguardante la nuova opinionista della trasmissione di Canale 5, è stato il sito TvBlog. Si è riferito che Vladimir Luxuria dovrebbe essere la nuova presentatrice e ovviamente non può essere lei colei che commenterà le vicende dei naufraghi. Non sarà presente quasi certamente nemmeno Enrico Papi.

A diventare opinionista dell’Isola potrebbe essere la giornalista Elena Guarnieri: “Elena Guarnieri è una giornalista di lungo corso presso Mediaset. Ha condotto per tanti anni Studio Aperto. Ha anche condotto programmi televisivi come per esempio, Vite straordinarie, Gentes e Sipario del Tg4. Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5, testata questa per cui ha condotto l’edizione delle ore 13 e quella delle ore 20. Si pesca quindi di nuovo nella redazione del Tg5, in particolare nel gruppo dei vice direttori del telegiornale di Clemente J. Mimun, per scegliere un volto di un reality show di Canale 5”.

Elena Guarnieri, 57 anni, è al TG5 dal 2007, mentre a Studio Aperto è stata dal 1996 al 2007. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata e dall’unione col marito è nato anche un figlio, che si chiama Fabio.