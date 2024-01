Incredibile colpo in arrivo da parte dell’Isola dei Famosi 2024. Infatti, il terzo concorrente dovrebbe essere una personalità di spicco che non lavora più in Rai da alcuni anni a causa di una drastica decisione presa dai vertici. Lui si rese infatti protagonista di una dichiarazione scioccante, che convinse viale Mazzini ad agire immediatamente e da quel momento in poi è stato letteralmente bandito dalla tv pubblica.

Ma ora potrebbe rifarsi alla grande all’Isola dei Famosi, visto che secondo TvBlog è proprio lui il terzo concorrente scelto. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi di Joe Bastianich e Rossella Erra e ora il cast sta prendendo sempre più forma. Finora i telespettatori sono abbastanza soddisfatti e curiosi, dato che questi naufraghi sarebbero molto apprezzati.

Isola dei Famosi, ecco chi è il terzo concorrente: “Cacciato dalla Rai”

Dunque, all’Isola dei Famosi è pronto a sbarcare come terzo concorrente un giornalista di fama internazionale. Ha lavorato infatti per tanti anni in Inghilterra, inoltre è noto per aver avuto un’amicizia significativa col compianto Silvio Berlusconi. Ora TvBlog ha svelato che ha ricevuto la proposta ufficiale dal reality show di Canale 5 e si aspetta la risposta definitiva dell’uomo.

Ad approdare in Honduras dovrebbe essere Alan Friedman, giornalista 67enne nato a New York. Lui è stato mandato via dalla Rai a partire da gennaio 2021, dopo che fece un commento choc sulla moglie di Donald Trump, Melania, che la descrisse come un’escort. A quel punto la dirigenza della tv pubblica decise di estrometterlo da qualsiasi trasmissione televisiva.

Friedman ha lavorato per 14 anni al Financial Times di Londra e ha ottenuto 4 British Press Award. Grande esperto di economia, ha fatto diversi scoop nel corso della sua carriera giornalistica come lo scandalo Iraq gate con la cessione di armi a Saddam Hussein che finì per coinvolgere pure la Cia. Nell’ottobre dell’anno scorso ha iniziato a presentare il programma Washington Files a San Marino Rtv, ma continua ad essere anche ospite di altre trasmissioni come Coffee Break su La7.