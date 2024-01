Clamoroso scoop sulla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Ormai non manca molto all’inizio della stagione 2024 del popolare reality che dovrebbe partire il prossimo 8 aprile. Lo staff è già al lavoro per allestire il cast e ha già scelto il primo naufrago: si tratta dello chef Joe Bastianich. Il noto volto tv ha già vinto Pechino Express 2023 in coppia con Andrea Belfiore.

Nei giorni scorsi si è parlato anche della conduzione. Secondo le prime indiscrezioni Ilary Blasi dovrebbe essere riconfermata, mentre Vladimir Luxuria ed Enrico Papi saranno ancora gli opinionisti. Anche Alvin sarà al suo posto come inviato sull’isola. Confermata anche la location di Cayo Cochinos in Honduras. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è arrivato uno scoop decisamente inatteso.

L’indiscrezione bomba: provino per sostituire Ilary Blasi alla conduzione

Secondo Dagospia Ilary Blasi non sarà riconfermata alla guida dell’Isola dei Famosi. Al suo posto Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato a Vladimir Luxuria. Quest’ultima, però, ha negato: “Non ci sono state proposte. Sarei felice di tornare come opinionista di Ilary Blasi”.Tuttavia la notizia è stata riportata anche dal sito di Frabrizio Corona Dillinger News.

“Vladimir ha imperversato in tutti i salotti Mediaset, come opinionista e come profeta di una verità e di un giudizio morale considerato addirittura “alto” da un punto di vista culturale. La notizia clamorosa è che Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Luxuria, tanto da volerla fortemente come presentatrice dell’Isola dei Famosi. Il programma potrebbe avere quindi una nuova conduzione. Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente”.

“Qualora il provino di oggi dovesse piacere alla produzione e alle nuove risorse artistiche – leggiamo sul sito – Vladimir Luxuria potrebbe essere la presentatrice de L’Isola dei Famosi 2024. Lasciando ovviamente di stucco tutti quelli che pensavano che Ilary, forte del successo di “Unica” e dei suoi rapporti personali, potesse tornare alla conduzione del format. Vi confermiamo, quindi, che oggi si sta svolgendo questo provino ufficiale. Il tutto per testare le doti di Vladimir come conduttrice”.

