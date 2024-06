Grandi cambiamenti per l’autunno sugli schermi di casa Rai. Al centro dell’annunciata rivoluzione c’è uno dei programmi di punta dell’azienda. Una grande novità uscita adesso, che avrà effetti anche su altre trasmissioni. Secondo quanto trapela, la Rai avrebbe preso questa decisone per sfidare la concorrenza di Mediaset e il suo programma top. A sganciare la bomba poco fa è stato il sito Tv blog.

Si parla della Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano. La storica trasmissione di Rai Uno cambierà formula. Le novità non riguardano solo la programmazione. Al momento, come detto, si tratta solo di indiscrezioni. Ma si saprà comunque presto, visto che a breve saranno ufficializzati i palinsesti.

La Vita in Diretta, svolta improvvisa della Rai. Cosa cambia

Dopo l’estate La Vita in Diretta si allungherà oltre i giorni feriali, con una puntata extra. Secondo Tv blog, il programma di approfondimento pomeridiano su Rai Uno avrà una edizione anche il sabato. E arriva anche una nuova conduttrice, la giornalista del TG1 Emma D’Aquino.

E Alberto Matano che fine farà? Tv blog chiarisce che l’attuale conduttore resterà stabilmente al suo posto: avremo una versione della Vita in Diretta in formato classico con Matano, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18,45. Quella del sabato con Emma D’Aquino è invece una specie di “costola”.

“Come sempre ci saranno cronaca, cultura, società, spettacolo, sport, attualità in genere. Insomma il classico racconto della Vita in diretta”, scrive Tv blog. Ovviamente questo cambiamento provocherà un effetto domino. Per fare spazio alla Vite in diretta, andrà in soffitta “Italia sì”, il programma condotto da Marco Liorni, che però “tornerà a dicembre a condurre L’eredità”.

E si preannuncia il duello con Verissimo, in onda allo stesso orario con Silvia Toffanin su Canale. “La vita in diretta sabato – scrive Tv Blog – cercherà di dare nuova linfa allo slot più difficile del palinsesto di Rai1, quello del sabato pomeriggio. Basterà a raddrizzare il palinsesto del sabato pomeriggio di Rai1? No, ma resta comunque un passo in avanti, Verissimo l’aspetta”.