Alfonso Signorini sta lavorando duro per il nuovo cast del Grande Fratello. Cast dove non ci sarà Cristiana Plevani. Alle voci che le aveva avvicinata al programma di Signorini, “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”, risponde così.

“Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria). Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters)”.





Grande Fratello, Alessia Macari si candida per la nuova edizione

Chi invece è pronta a tornare è un ex vincitrice. Lo ha confessato al settimanale Nuovo. “Il Grande Fratello Vip è stata l’esperienza più bella della mia vita”. Poi aggiunge: “Ci tornerei. Oggi sono più matura e ho affilato gli artigli”. Insomma, la proposta è fatta. Alfonso Signorini ci penserà? Di certo Alessia Macari è una garanzia.

Diventata popolare partecipando alla trasmissione Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis, a selezionarla per il programma, anche in virtù della sua particolare cadenza a metà tra l’inglese e il ciociaro, fu Sonia Bruganelli che con la sua società si occupa dei casting necessari a realizzare le trasmissioni Mediaset condotte dal marito.

A partire da qualche anno da quel momento, ormai diventata un personaggio noto a tutti gli effetti, Alessia accettò di partecipare alla prima edizione del GF Vip. Riuscì ad alzare la coppa del vincitore in un’edizione ancora condotta da Ilary Blasi.