“Ha lanciato una sedia in aria”. Grande Fratello, Lorenzo choc, di nuovo. Niente da fare, le polemiche attorno a Spolverato non si placano, anche perché il giovane non fa altro che alimentare con alcuni gesti definiti ‘vergognosi’ da alcuni utenti dei social. E se ieri il compagno di Shaila Gatta ha dovuto passare un compleanno atroce ‘rinchiuso’ in tugurio, oggi è andato su tutte le furie dopo aver origliato e ascoltato la litigata clamorosa tra l’ex velina ed Helena Prestes. Le due infatti hanno avuto finalmente un confronto choc di fronte a tutti.

Dieci minuti di sfoghi ininterrotti della Gatta contro la modella brasiliana. E Lorenzo nel tugurio ad origliare. C’è solo un problema: proprio il fidanzato di Shaila, negli ultimi due giorni ha fatto le pulci a chiunque provava a mettere un orecchio sulla porta del tugurio per parlare poi coi loro amici-amori. E chiaramente dopo che il ragazzo si è messo prima ad origliare e poi ha sbroccato male per le cose che si stavano dicendo Shaila ed Helena, Yulia Bruschi ci ha messo sopra, giustamente, il carico da novanta.





Come se non bastasse, Lorenzo, ad un certo punto, ha anche detto alla collega di “non intromettersi in quello che fa lui”. E qui, apriti cielo. Yulia allora prende coraggio e inizia a dirgli tutto quello che non aveva messo in chiaro nei giorni precedenti: “Non capisci qual è il problema? Dai smatta un po’, smatta. Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai”.

Lorenzo che che da un pugno alla porta e lancia la sedia in aria, gf continua a proteggerlo #grandefratello #javi7 pic.twitter.com/gGK2Bapi6h — PIΣЯ 𓃭 DIVENTA ZIO (@piersticazzi) November 28, 2024

Yulia allora sbrocca ancora di più: “Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua. Dici le cose e poi non dai l’esempio. Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come ca…o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co..ni dalla mattina alla sere e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio!”.

E ancora Yulia: “Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti”. Ad un tratto prende la parola anche Mariavittoria Minghetti che inizia ad urlare anche lei contro Lorenzo. Che circo signori.

