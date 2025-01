L’acceso scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a far parlare sia all’interno della Casa del Grande Fratello sia sui social. La situazione è precipitata quando la modella brasiliana, esasperata dalle continue provocazioni della cantante, ha reagito lanciando prima dell’acqua fredda di un bollitore e successivamente il bollitore stesso verso Jessica.

Dopo l’incidente, Helena ha cercato di chiarire la sua posizione con gli altri concorrenti, spiegando che il gesto non era premeditato e che non aveva intenzione di ferire Jessica. Si è trattato, a suo dire, di una reazione impulsiva in un momento di esasperazione. Durante un confronto, Helena ha affermato: “Mi è passato per la testa di chiedere scusa perché ho visto lei spaventata, non le avrei fatto del male. Ha detto cose che mi hanno ferita e non ha smesso, non sapevo come rispondere con le parole. Mi dispiace, l’ho vista spaventata e non voglio essere questa persona”.

Grande Fratello, Zeudi smascherata dal pubblico

Ciò che ha suscitato ulteriore scalpore è stata la reazione di Zeudi, considerata una delle persone più vicine a Helena. Zeudi, infatti, non è intervenuta nella vicenda, dichiarando di non aver assistito alla scena perché si trovava sotto la doccia. Tuttavia, un video emerso online la smentisce, mostrando che era presente durante l’accaduto. Nel filmato si vede chiaramente Zeudi parlare con Chiara e Alfonso, spiegando di aver osservato la scena mentre si asciugava i capelli nella sala beauty. Inoltre, nel video si sente Zeudi raccontare di aver visto anche il momento in cui Helena è uscita dalla casa insieme a Luca, in preda a una crisi di nervi.

Le dichiarazioni di Zeudi e il suo atteggiamento hanno scatenato molte critiche sui social. In particolare, su X, diversi utenti hanno commentato con indignazione: “Sì, la sua risata la rende ancora più disgustosa! Nella live, mentre rideva raccontando la scena, si rende conto della telecamera rivolta verso di lei e dice: ‘Dai, non si gioca su queste cose, veramente mi sono preoccupata…'”.

" MENOMALE CHE ERO IN DOCCIA "

Ma quale cazzo di doccia?!

FALSA che non sei altro!!!

Ha assistito a tutto da lontano fottendosene!!!

— CLAUDIA (@CLAUDIAIaia1) January 6, 2025

E ancora, “Brava! Ci credi che l’ho sentito e risentito più e più volte?! Quindi aveva assistito alla scena sin dall’inizio?! NON HO PAROLE!” Altri hanno sottolineato: “E mentre ne parla ride. Poi si stupisce che Helena non si sfoghi con lei!”, “A lei non frega un ca*** di Helena…ma dall’inizio che racconta bugie e parla male di Helena”, accusano altri utenti. Insomma, il pubblico non ha apprezzato l’atteggiamento di Zeudi, giudicando falsa la sua giustificazione di non essere intervenuta perché sotto la doccia, una versione smentita dal video che ha fatto il giro dei social.