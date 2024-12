Ancora una bomba gossip su Michele Longobardi, l’ex tronista di Uomini e Donne mandato via dopo alcune segnalazioni pervenute alla redazione. Infatti, era stato accusato di non essere stato sincero con le corteggiatrici, dato che pare inviasse messaggi a loro con un profilo falso. Inoltre, sembra che avesse intrattenuto una storia con un’ex corteggiatrice nascondendola a tutti.

Ma di Michele Longobardi non si smette di parlare nemmeno ora, visto che è stato paparazzato in compagnia della bellissima attrice della serie Rai Mare Fuori. L’immagine è diventata virale sui social, dunque l’ex tronista sarebbe impegnato in una relazione sentimentale. Un ulteriore colpo di scena nella sua vita privata.

Leggi anche: “Si sono lasciati”. Uomini e Donne, la coppia era uscita a sorpresa ma si è già detta addio





Michele Longobardi, l’ex tronista di Uomini e Donne beccato con l’attrice di Mare Fuori

Michele Longobardi non avrebbe perso tempo e già prima dell’arrivo del Natale si sarebbe incontrato con questa meravigliosa attrice. Lui non ha ancora confermato nulla, ma l’ex discusso protagonista di Uomini e Donne non avrebbe perso tempo e avrebbe avviato questa presunta love story, come riferito da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Ecco cosa è stato riferito da una follower di Deianira su Michele di UeD: “Voglio rimanere anonima, ma ho appena visto Michele di Uomini e Donne con l’attrice di Mare Fuori. Il 23 dicembre è stato al centro commerciale Maximall di Torre Annunziata a Napoli”. Lei è Clotilde Esposito, che interpreta il ruolo della giovane carcerata Silvia.

Clotilde Esposito è napoletana, ha 27 anni e ha studiato recitazione alla Scuola di Cinema Teatro e Danza La Ribalta di Castellammare di Stabia. Ha iniziato a lavorare a Mare Fuori nel 2020, mentre in precedenza era stata attiva in altre produzioni televisive come Un posto al sole, Pupetta – Il coraggio e la passione, Sotto copertura e Furore.