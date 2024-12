Uomini e Donne, così come altri programmi Mediaset, è in pausa per le feste di Natale ma il gossip non si riposa mai. E si scopre così che la storia di una coppia nata nello studio di Maria De Filippi sarebbe arrivata ai titoli di coda. Secondo le indiscrezioni pubblicate sul social di Lollo Magazine, infatti, sembrerebbe essere giunta inaspettatamente al capolinea la relazione tra due ex protagonisti del programma.

Lui ex cavaliere, lei ex corteggiatrice avevano stupito e non poco il pubblico quando hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme. Stiamo parlando di Mario Verona e Giovanna Gemma. Lei ha avuto un percorso complicato come corteggiatrice di Alessio Pecorelli, con il quale non è mai riuscita a creare una vera connessione.

UeD, è finita: “Si sono lasciati”

Ma con Mario Verona invece sembrava esserci molta complicità. Nonostante lui fosse approdato inizialmente nel programma per un’altra conoscenza, uno sguardo con Giovanna ha cambiato tutto. E così, colpo di scena, i due avevano deciso di abbandonare insieme la trasmissione per approfondire il loro rapporto lontano dalle telecamere. Succedeva meno di 2 mesi fa.

Ma la favola sembrerebbe essersi interrotta bruscamente. Una fonte ha segnalato a Lollo Magazine che Giovanna e Mario si sarebbero già lasciati. Non si conoscono ancora le cause di questa presunta rottura, magari ora che la notizia è uscita nei prossimi giorni i diretti interessati si faranno sentire per confermare, smentire o sfogarsi.

Lo scoop arriva da una fonte di Lollo Magazine che è “solita a leggerci e seguirci”, si legge nel post. “Ci ha scritto rivelandoci un’indiscrezione importante su Mario Verona e Giovanna Gemma” e “ci ha confermato che la storia tra i due è arrivata già al capolinea: Mario e Giovanna si sono lasciati! Che ne pensate?”.