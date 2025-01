Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 10 gennaio, la protagonista è Valentina, concorrente del Lazio che gioca con il pacco numero 19. Presentata come “l’amore di Thant”, chiarisce subito la situazione con un’osservazione che sorprende: “Mi dispiace dare una doccia fredda a Thanat, ma sono fidanzata con Federico”. L’inizio del gioco sembra promettente: il primo pacco aperto contiene solo 5 euro. Poco dopo, però, arrivano i primi colpi di scena con l’eliminazione di premi importanti come 20mila e 100mila euro.

La situazione si alterna tra alti e bassi: vengono eliminati uno dopo l’altro i premi da 50mila, 30mila e 20 euro. La prima offerta della serata arriva a 39mila euro, ma Valentina e Antonello decidono di non accettarla. La fortuna sembra tornare dalla loro parte quando vengono eliminati solo i pacchi da 100 e 200 euro. Tuttavia, con l’ultimo tiro prima della chiamata del Dottore, perdono 10mila euro e scelgono di non cambiare il proprio pacco.

Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila





Affari Tuoi, chi sono i gemelli sardi

Valentina e suo padre rifiutano un’offerta di 49mila euro. Valentina pesca il pacco contenente 75mila euro e conferma la sua intenzione di non cambiare pacco. Poi un’amara sorpresa arriva quando viene eliminato il pacco da 200mila euro. “È tosta ma penso di avere 300mila euro”. Il padre, però, non è d’accordo: “Non aprirei il pacco numero 13”. E aveva ragione: quel pacco conteneva i 300mila euro. Alla fine, i due raggiungono la Regione Fortunata, dove scoprono che il loro pacco conteneva solo l’amatriciana.

Nella puntata precedente, invece, il pubblico ha conosciuto due concorrenti provenienti dalla Sardegna. Non si tratta di un unico giocatore, ma di una coppia di gemelli, Andrea e Alessandro, in gara con il pacco numero 7. I due sono originari di Uri, un piccolo comune in provincia di Sassari con circa 2832 abitanti. Durante la presentazione, Andrea ha raccontato di essere un poliziotto, mentre Alessandro lavora come carabiniere.

Stefano De Martino li ha accolti calorosamente, dicendo: “Mi darete grandi soddisfazioni”. Entrambi, visibilmente emozionati e sorridenti, hanno ufficialmente iniziato la loro avventura nel gioco. Anche se il loro percorso è ancora da scoprire, è già chiaro che la loro partecipazione non è passata inosservata. “Abbiamo 2 gemelli stasera…un carabiniere ed un poliziotto..immagino le prese x il culo che si faranno..ahahaha”, “I due gemelli bonazzi sardi che abitano vicino al mio paese voi non potete capire”, “Oddio a me in gemelli fanno paura”, “I due gemelli, uno poliziotto e l’altro carabiniere”, “Belli i gemelli”, “I gemelli pure boni GRAZIE” si legge su X.