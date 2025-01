Stefano De Martino continua a mietere ascolti e successi con Affari Tuoi, durante la puntata di ieri si è reso protagonista di un gesto assolutamente in solito. La puntata di ieri Su Rai1 ha registrato 6.169.000 spettatori (28.6% di share). Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si è fermato a 2.997.000 spettatori pari al 13.9% di share. Un nuovo record.

Così mentre arrivano voci che qualcuno, dietro le quinte del programma, mal sopporterebbe il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez. Alberto Dandolo ha fatto sapere che “le maestranze del programma lamentano sottovoce un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo”.





Affari Tuoi, coppia della Sicilia vince 50mila euro alla regione fortunata

Di sicuro il perfezionismo paga, così come la naturalezza tra cui rientra il gesto di ieri sera che ha visto Alessia vincere 50mila alla regione fortunata. Merito, forse, anche del rito scaramantico di De Martino. Dopo che la coppia ha pescato i 200mila euro il conduttore ha gettato il cornetto portafortuna della coppia contro il muro, verso la porta d’uscita dello studio: “Ragazzi, è scaduto, è dell’anno scorso… basta. Via, via, via” dice De Martino.

Il trionfo di Affari Tuoi non è un caso. Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta di essere un conduttore capace di connettersi autenticamente con il pubblico. La sua simpatia e la naturalezza con cui conduce lo show hanno reso ogni puntata un evento imperdibile.

Lancio del cornetto

Medaglia d'oro per Stefano de Martino #Affarituoi pic.twitter.com/afcGwRlMng — Festival di SanrEdo 💐💐🎶🎶 (@rienneva_plus) January 23, 2025

Con Affari Tuoi, De Martino non solo intrattiene ma crea un rapporto empatico con il pubblico, un fattore che si rivela decisivo per conquistare il cuore degli italiani. Di fronte alla concorrenza, come Striscia la Notizia di Canale 5 che ha registrato un modesto 13% di share con poco meno di 3 milioni di telespettatori, il distacco è abissale.