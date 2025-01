Accusa choc di Lorenzo Spolverato a Javier Martinez. Il modello milanese e il pallavolista argentino, protagonisti del Grande Fratello, sono nuovamente ai ferri corti. Nei giorni scorsi i due si sono confrontati in un giardino, ma al termine dell’incontro le loro posizioni, invece di avvicinarsi, si sono ulteriormente allontanate. Ora Lorenzo torna all’attacco del suo acerrimo rivale dentro la Casa con un’affermazione che sta già facendo discutere il pubblico.

Nessuna tregua tra Lorenzo e Javier, anzi. Tra i due “galli” di questa edizione del Grande Fratello volano nuove accuse, sempre più pesanti. L’ultima, mossa da Lorenzo, ha scandalizzato molti fan del reality show di Canale 5. Al momento, Javier non è ancora stato informato, ma è facile immaginare che quando Alfonso Signorini mostrerà queste immagini durante la diretta, assisteremo a un nuovo scontro, come già accaduto in passato.

“Ora vi dico chi paga gli aerei di Javier”. Grande Fratello, la rivelazione choc di Lorenzo non passa inosservata

Lorenzo ha avanzato una teoria particolare sul fatto che il suo rivale riceva ogni giorno numerosi aerei con messaggi di sostegno da parte dei suoi fan. Di solito, i sostenitori organizzano questi voli tra di loro raccogliendo fondi, quasi sempre online, perché hanno un costo non indifferente. Javier è molto amato dal pubblico e i suoi fan, numerosissimi, si coordinano per inviare continuamente messaggi volanti sopra la Casa. Tanto che il pallavolista ha ribattezzato i suoi sostenitori con il nome “La Flotta”, proprio per la costanza con cui arrivano questi striscioni.

Lorenzo, anch’egli molto apprezzato da una parte di pubblico, si è dovuto accontentare soprattutto di qualche striscione dedicato alla coppia “Shailenzo” (coloro che fanno il tifo per lui e Shaila Gatta) e, più raramente, di messaggi individuali da parte delle sue fan, le “Lolliners”. Così, dopo l’ennesima serie di striscioni a favore di Javier, Lorenzo ha condiviso la sua teoria con Shaila: “Secondo me, se li paga lui”. “Dici che li finanzia da solo?” ha ribattuto Shaila con altrettanto tono al veleno.

Questa affermazione ha fatto infuriare i fan di Javier, che si sono letteralmente scagliati contro Lorenzo. Sui social sono comparsi tantissimi messaggi di protesta: “Ma come si permette?”. Anche Shaila Gatta è finita nel mirino, accusata di “rosicare”.

Shaila :" Cosa è arrivato per Javier?"

Lorenzo :" Si ma secondo me li paga li finanzia lui "

Due poracci senza fine ! Lorenzo è malato ossessionato da Javier ! Mai visto un personaggio così al gf 😡🤡 #grandefratello #javi7 #helevier #heleners #luzzers #laflottaj pic.twitter.com/O3Szd5pb9J — Michela24 (@Michela1709) January 4, 2025

Si tratta solo dell’ultima battuta infelice di Lorenzo nei confronti di Javier. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere un altro video, in cui il modello milanese sembrava quasi augurare un infortunio fisico al pallavolista argentino. In quell’occasione, persino Shaila lo aveva ripreso pubblicamente, rimproverandolo per la frase decisamente fuori luogo.