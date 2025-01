Si parla ancora della rissa al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, culminato con il tentativo di quest’ultima di lanciare un bollitore verso la cantante. La tensione è esplosa durante la cena, quando Jessica ha richiesto un pezzo di pane che Helena teneva. Il rifiuto di Helena ha innescato una serie di insulti da parte di Jessica, che l’ha definita “imbecille” e “pazza”. In risposta, Helena ha afferrato un bollitore con l’intento di lanciare l’acqua verso Jessica, gesto sventato dall’intervento di altri concorrenti. L’episodio ha suscitato immediate reazioni sia da parte del pubblico che dei familiari delle protagoniste. I parenti di Jessica hanno espresso preoccupazione per l’accaduto, condannando il gesto violento di Helena.

D’altro canto, lo staff di Helena ha rilasciato un comunicato accusando Jessica di aver utilizzato espressioni discriminatorie e offensive, sottolineando come le provocazioni abbiano contribuito all’escalation della situazione. La produzione del Grande Fratello sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari. Helena potrebbe rischiare la squalifica per il suo comportamento aggressivo, mentre alcuni sostengono che anche Jessica dovrebbe essere sanzionata per le provocazioni e gli insulti rivolti alla coinquilina.





Sui social media, gli spettatori si sono divisi tra chi condanna fermamente il gesto di Helena e chi ritiene che le provocazioni di Jessica abbiano avuto un ruolo determinante nell’incidente. Alcuni utenti chiedono provvedimenti equi nei confronti di entrambe le concorrenti, evidenziando la necessità di mantenere un ambiente rispettoso all’interno della Casa.

#GrandeFratello MV:"Quell'altro che è arrivato ed ha iniziato a dire: 《l'hai portata tu a questo》. Non aveva manco assistito alla scena, ma taci."



Jessica ha ammesso di aver provocato Helena per farla squalificare 🤡. Si è visto tutto. C'è il video! pic.twitter.com/zcDev9JoLG — Cippilla (@cippilla) January 3, 2025

È su X che sopratutto si concentrano gli haters seriali di Jessica Morlacchi. I fan più sfegatati di Helena infatti, in queste ore la stanno vessando per le sue provocazioni. “Jessica – scrive DeaNera – vedo che sei amatissima! Verrai ricordata per essertela presa con #helenaprestes per aver stretto una bellissima amicizia con #lucaCalvani. Per avere invaso i suoi i momenti “intimi” con Luca uomo impegnatissimo”.

Jessica vedo che sei amatissima!

Verrai ricordata per essertela presa con #helenaprestes per aver stretto una bellissima amicizia con #lucaCalvani



Per avere invaso i suoi i momenti “intimi” 😂 con Luca uomo impegnatissimo 😵‍💫



Verrai ricordata per essere stata tutto il tempo in… https://t.co/Ma60R8JuB8 pic.twitter.com/z0mSHDW7Ed — DeaNera 🦂🦄 (@Dana75Nera) January 4, 2025

E ancora: “Verrai ricordata per essere stata tutto il tempo in vestaglia a fare il nulla cosmico, dormire mangiare sparlare! Verrai ricordata per essere una grandissima provocatrice seriale. Verrai ricordata per lo schifo che hai fatto!”. E ancora su X si legge: “Jessica fai prima a cancellare l’account che i messaggi”. Insomma, il problema di Jessica sembra esterno, più che interno. Anche perché probabilmente tutta questa ostilità si trasformerà in voti contro di lei.

