Brutte, anzi bruttissime notizie sono arrivate dal Grande Fratello nelle ultime ore. Helena e Jessica hanno avuto un furibondo litigio con la brasiliana che ha lanciato pure un bollitore contro la coinquilina, dopo che era stata insultata e provocata diverse volte. E successivamente, dopo essere ritornata in gruppo dopo il momentaneo trasferimento nella suite, la Prestes ha pure attaccato Mariavittoria.

Adesso, alla luce di queste vicende tutt’altro che positive per il Grande Fratello, secondo l’influencer Deianira Marzano saremmo sempre più vicini ad un momento decisivo per il futuro del programma. Infatti, potrebbe ben presto intervenire Mediaset con una decisione inaspettata fino a poco tempo fa.

Grande Fratello, decisione in arrivo da Mediaset

Dopo i fatti choc, che sono stati condannati da tutti fuori dal Grande Fratello e che ancora non sappiamo se porteranno a dei drastici provvedimenti, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi potrebbe compiere una scelta inevitabile che certamente non farebbe saltare di gioia Alfonso Signorini e company.

Deianira Marzano ha scritto in una delle sue Instagram stories: “Grande Fratello, si vocifera di una chiusura anticipata“. Dunque, l’esperienza dei gieffini dovrebbe durare meno del previsto e, dopo le tensioni e le liti clamorose, saremmo sempre più vicini al termine dell’attuale edizione.

Ovviamente si resta in attesa delle comunicazioni ufficiali del Grande Fratello e di Mediaset, che per ora non hanno fatto annunci sulla fine della trasmissione.