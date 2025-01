Nella casa del Grande Fratello è successo di tutto nella serata del 3 gennaio. Helena ha perso la pazienza con Jessica, che l’aveva chiamata ‘imbecille’ in più di una circostanza, e ha avuto un gesto violento lanciando dell’acqua e il bollitore contro la cantante. La produzione ha poi fatto andare la brasiliana nella suite, isolandola dal resto del gruppo, ma ora è ritornata a condividere gli spazi con gli altri e si è registrato un momento teso con Mariavittoria.

Dunque, situazione ancora incandescente al Grande Fratello con Helena che se l’è presa stavolta con Mariavittoria. Quest’ultima stava dialogando con Alfonso, quando improvvisamente le è passata vicina la sudamericana dicendole una frase destinata a creare ulteriori polemiche nel reality show.

Grande Fratello, Helena rientra in casa e attacca Mariavittoria

Ricordiamo che dopo lo scontro totale al Grande Fratello tra Helena e Jessica, entrambe le famiglie delle concorrenti hanno chiesto durissimi provvedimenti reciproci. Ma nelle ultime ore Mariavittoria stava cercando di chiarirsi con Alfonso, col quale aveva avuto dei problemi nel recente passato, ma l’intervento improvviso della Prestes ha sorpreso tutti.

Quindi, Helena si è avvicinata e rivolgendosi a MaVi le ha detto: “Inutile che te la prendi con Alfonso. Non hai mai amato lui (in riferimento a Tommaso n.d.r.) e fai finta perché ti conviene. Amore, è la verità, ti fa comodo”. A quel punto la Minghetti ha risposto: “Allora lo vedi che ha ragione Jessica?”.

Lei è uscita di prigione e ha deciso di avere ragione già di prima mattinapic.twitter.com/h703ifcpEd — creestina (@creeestina) January 4, 2025

Alfonso ha comunque fatto delle precisazioni su Tommaso: “Quella cosa su di lui non l’ho detta, non dire che non mi tengo le cose che ci siamo detti solo noi, perché sai bene che non dico niente. Sai bene che avrei potuto parlare, ma non parlo di niente”.