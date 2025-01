Nelle ultime ore, un episodio particolarmente burrascoso ha scosso gli equilibri nella casa del Grande Fratello. Un alterco tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, scaturito dopo una serie di provocazioni reciproche, è degenerato in una lite violenta. La situazione ha acceso il dibattito anche sui social, dove gli spettatori si sono divisi in due schieramenti.

Da una parte, molti chiedono l’espulsione di Helena Prestes, giudicando intollerabile il suo gesto di scagliare un bollitore e accompagnare l’azione con insulti pesanti. Dall’altra, c’è chi difende Helena, affermando che la sua reazione sia stata una risposta alle continue provocazioni di Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, interviene la sorella di Helena Prestes

La produzione del programma, insieme a Alfonso Signorini, potrebbe intervenire a breve per chiarire l’accaduto e stabilire eventuali provvedimenti. Intanto, la questione ha coinvolto anche i familiari delle protagoniste, alimentando ulteriormente la polemica.

Mariana Prestes, sorella di Helena, ha preso posizione sui social per difendere la modella brasiliana e attaccare Jessica Morlacchi. Attraverso le sue storie su Instagram, Mariana ha condiviso un video dello scontro tra le due concorrenti, scrivendo: “Non è più possibile sopportare tante provocazioni; nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Qui si supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere così!”.

La giovane ha anche taggato i profili ufficiali di Endemol Shine Italy, Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini e del programma. In un’altra storia, Mariana ha pubblicato un video in cui Helena appare in camera con Enzo Paolo Turchi e Javier Martinez, aggiungendo un messaggio di supporto: “Sono con te”. Nel frattempo, anche tra gli utenti del web cresce la richiesta di provvedimenti nei confronti di entrambe le concorrenti, ritenendo che la situazione sia sfuggita di mano a entrambe e che sia necessario un intervento per ristabilire un clima di rispetto nella casa.