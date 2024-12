“Oh, adesso si baciano quelle due”. Grande Fratello, le due concorrenti sempre più ‘vicine’. In tanti hanno aspettato a lungo quello che finalmente sta accadendo: la possibile ship tra due concorrenti donna al Grande Fratello. Tutto nasce dalla solita Helena Prestes, generatrice infinita di dinamiche all’interno della casa. La Brasiliana, prima interessata a Lorenzo Spolverato, ora a Javier Martinez, è abituata oramai a prendere dei clamorosi 2 di picche. Proprio il pallavolista ha spiegato recentemente: “Le ho detto che da parte mia è solo questo”.

E ancora: “Qui dentro a me è piaciuta solo Shaila e basta“. Ma la bionda bellissima sembra avere qualcun altro nel radar: Zeudi Di Palma. O forse è proprio l’opposto. I social infatti sono impazziti dopo le ‘coccole’ che le due si sono scambiate ieri sera. Per chi non lo sapesse infatti, sembra che l’ex Miss Italia sia bisessuale, anche se non lo avrebbe ancora mai specificato. In attesa del suo possibile outing tuttavia, sembra evidente che a lei Helena Prestes piace molto. Ecco quindi che scattano dei grattini, delle confessioni e degli sguardi che sembrano dire tutto.





“Ora si baciano”. Grande Fratello, le due concorrenti ‘vicinissime’

Zeudi, alla sua nuova amica speciale dice: “Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti. Qualcosa lo sapevo già, ti ho seguita un po’ da fuori. Ho sentito anche del tuo amore con il tuo ex. Come faccio a saperlo? Ne hai parlato con Iago“. E sui social chiaramente il pubblico è impazzito, alcuni utenti in questa chiacchierata ci hanno visto il futuro tra loro: “Io ho chiuso subito la regia, sulla 1 ho trovato Helena che raccontava frammenti di vita meravigliosi a Zeudi, che pare innamorata di lei”.

Zeudi ricordiamo che non vuole il contatto fisico (ha la coscia di Helena sul collo)#grandefratello pic.twitter.com/lRUP6pWBQc — Mi®️i🎱 (@IntxrruptxdGirl) December 13, 2024

E ancora: “Ragazzi svolta saffica, stanno flirtando!”. Un altro dice: “La ship saffica che ci meritiamo”. Poi ancora: “Raga io salgo sulla nave, queste due si piacciono”. Una utente dice quindi: “Ma questa è proprio presa da Helena, vedete come la guarda e l’accarezza”. Ancora: “Stasera scintille tra queste due, mi piacciono troppo”. Ma non tutti sono convinti che la Di Palma sia onesta al 100%: “La nuova vuole entrare nella dinamica, si è infilata nel momento giusto visto che Helena è nel caos più totale. Lei sta palesemente cercando la clip ma non la vedo una cosa buona per Helena”.

Ah uma curiosidade pra quem não sabe,a Zeudi é miss Italia e a Helena é modelo e br,amo🤍 pic.twitter.com/ixYVA71zPH — Priscila (@pmoonfuul) December 13, 2024

Questo avvicinamento random ed esagerato di Zeudi ad Helena molto innaturale e costruito.

Lei palesemente spinta dal confessionale per creare la ship saffica.

Un’altra pronta a campare sulla pelle della protagonista per apparire in puntata🥱🎪#grandefratello pic.twitter.com/IZKPsfitPH — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 13, 2024

Un altro utente dice: “Prima con Javier e ora con Helena, scusate, ma non le credo“. Insomma, la dinamica tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024 sta attirando molta attenzione. L’interazione tra le due ha suscitato curiosità anche per la capacità di Zeudi di smorzare alcune delle tensioni attorno a Helena. La loro amicizia potrebbe rappresentare un elemento chiave per gli sviluppi futuri del gioco. O forse qualcosa di più.

