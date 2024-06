“Abbiamo trovato il suo corpo”. Dramma nella tv, morto il vip: era scomparso da giorni. Dopo quattro giorni di intense ricerche, domenica i funzionari dell’Isola greca di Creta hanno annunciato di aver ritrovato il corpo di un noto giornalista medico e documentarista, scomparso la settimana precedente durante un viaggio sull’isola. Il corpo è stato scoperto su una spiaggia di Agia Marina dal sindaco di Symi, Eleftherios Papakalodoukas, che era impegnato nelle ricerche.

>> Lutto nel cinema e nella tv italiana, morto il famoso attore: “Stava male da tempo…”

La scomparsa del giornalista aveva attivato una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto vigili del fuoco, polizia, volontari, cani e droni, con il supporto della guardia costiera greca. L’angoscia cresceva tra i ricercatori, preoccupati che potesse essere andato alla deriva. Secondo la portavoce della polizia greca, Constantina Dimoglidou, il sindaco, mentre era su una barca insieme a giornalisti del canale televisivo Ert, ha individuato il corpo e riconosciuto la camicia blu che il giornalista indossava nelle ultime immagini registrate dalle telecamere di sicurezza.





“Abbiamo trovato il suo corpo”. Dramma nella tv, morto il vip

A perdere la vita è Michael Mosley, 67 anni, famoso per aver divulgato e reso celebre il digiuno intermittente. A lanciare l’allarme, la moglie del giornalista, che aveva denunciato la scomparsa lo scorso giovedì, dopo che il marito non era rientrato da una passeggiata in solitaria. Mosley era scomparso mercoledì mentre era in vacanza sull’isola greca di Symi, dopo aver lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos per partire per fare passeggiata.

I due erano in viaggio da una settimana. Venerdì poi, le ricerche si sono concentrate a nord, verso Agia Marina, dopo che un video di sicurezza nel villaggio di Pedi, situato a metà strada tra Agios Nikolaos e Symi, mostrava il giornalista con un ombrello in mano. La polizia ha riferito che non aveva con sé il telefono e che è stato visto l’ultima volta a una fermata dell’autobus a Pedi.

Greek police and coastguard cover their noses as they examine body found close to where Dr Michael Mosley disappeared on Wednesday. Body is body decomposed suggesting it has been there for several days. pic.twitter.com/zF2FX8NQ0E — David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024

The fragility of life is so shocking. I’ve known Michael Mosley for many years – as a tv producer specialising in science and medicine. He was the executive producer of my 2009 series Human Journey. When he started presenting as well as producing, we made several science… pic.twitter.com/spUEVy2ctk — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 9, 2024

Il corpo del presentatore è stato ritrovato accanto a una staccionata sulla spiaggia di Agias Marinas. Fatale forse il caldo e probabilmente un malore, ma qualcuno ipotizza anche un incidente. Gli inquirenti ora sono a lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto.

Leggi anche: “Vogliamo farlo per Cristian”. Dramma Natisone, l’annuncio in rete e la risposta del sindaco