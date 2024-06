Tragedia del Natisone, si continua a cercare Cristian, l’ultimo dei tre ragazzi ancora dispersi. Nei giorni scorsi ha parlato la famiglia attraverso il legale che ha fatto sapere che i genitori credono ancora di poterlo trovare vivo, magari incosciente e sotto choc ma vivo. Si tratta di una probabilità davvero esigua, ma che fa andare avanti la famiglia del ragazzo senza disperazione. Nel frattempo si continua a cercare il corpo di Cristian Casian Molnar senza sosta: Lea squadre sono sul posto e stanno facendo il possibile perché questo avvenga.

Intanto è partita una petizione per andare a cercare il ragazzo. Petizione che ha costretto il sindaco a intervenire. “Buonasera, vedo sui social che vi state organizzando per cercare da soli Cristian. Vi chiedo per favore di abbandonare questa iniziativa, che se l’intento, nobile, è di aiutare, l’effetto sarà di ritardare o fermare i soccorsi”.





Natisone, petizione per cercare Cristian: interviene il sindaco

E ancora: “Il solo passaggio dell’elicottero nella vegetazione potrebbe farvi male davvero e comunque la presenza di persone estranee al soccorso è vietata. Per favore non fatelo, perché anche presidiare gli accessi al fiume per farvi desistere comporterebbe un dispiego di uomini tolti al soccorso. Stanno rischiando persone preparate, noi non siamo in grado di entrare nella forra”.

“Per favore state lontani da Premaricco e fino a Orsaria, il meteo torna brutto a breve non perdiamo tempo prezioso. Grazie”. Tantissimi i commenti piovuti. “O cavolo, capisco il nobile intento, però è veramente una cosa pericolosa , non facciamo stupidaggini ,sta tornando il brutto tempo, ed il Natisone sarà soggetto nuovamente a piene improvvise , non andiamo a rischiare lasciamo fare a chi sa cosa e come fare”.

“Gentile Sindaco, spero tanto che tutta questa sofferenza da un lato e tutto questo impegno e tenacia e forza dall’altro riescano ad allargare il cuore di tanti che troppo spesso sono solo rivolti a se stessi, spero almeno che tutta questa vicenda abbia un suo perché, più amore verso il prossimo”.