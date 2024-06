Ma Giulia Salemi è davvero incinta? Periodicamente rispunta fuori il tormentone sull’influencer compagna di Pierpaolo Pretelli. I due dopo aver attraversato una crisi sembrano tornati più innamorati che mai. Proprio recentemente l’ex di Striscia la Notizia, nel giorno del 31esimo compleanno di lei, ha compiuto un gesto piuttosto importante.

“Le ho regalato un anellino, mica ho detto la proposta – ha chiarito Pierpaolo Pretelli – Perché lei in direct mi manda sempre foto di queste ragazze con anelli bellissimi, quindi ho preso spunto e ho adempiuto ad una richiesta”. Lo stesso ex gieffino ha poi confermato che parlare di matrimonio non è più un tabù. Ma i figli? Beh, proprio recentemente si è diffusa un’indiscrezione.

Leggi anche: “Sì, finalmente hanno deciso”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’annuncio bomba arriva in diretta





Giulia Salemi incinta? Il dettaglio che non è sfuggito

Nei giorni scorsi una fan ha chiesto: “Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile”. E Giulia Salemi ha risposto: “Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo, è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”.

Recentemente, poi, ad Amedeo Venza è arrivata questa segnalazione: “Amedeo buongiorno. Si vocifera che la Salemi sia incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato (per un malore) a raggiungere Pier e tutti gli amici a Pantelleria (per lavoro)”. In seguito si è scoperto un dettaglio: alcuni giorni c’è stato il party per il compleanno di Alberto De Pisis, ex gieffino dell’edizione in cui Giulia si occupava dei social del programma.

In tanti erano presenti ma, come notato in un post su Instagram da Chi, tra gli assenti c’erano proprio Giulia Salemi, “che stava poco bene”, e Pierpaolo Pretelli, “che era a Torino alla presentazione del musical Rocky di cui sarà protagonista”. In seguito il post è stato modificato e la parte riguardante l’assenza di Giulia è stata cancellata. Perchè? Qualcosa da nascondere?

“Le mutande?”. Giuseppe Cruciani, rivelazioni sul cambio della biancheria