Le cose cambiano in fretta al Grande Fratello e dopo la puntata di lunedì 2 dicembre i rapporti dentro la casa si sono proprio rivoluzionati. Non soltanto per l’arrivo di altri concorrenti, anche se ricordiamo che ora abitano il loft cinque nuovi inquilini, ma perché i “veterani” vengono da ben dieci giorni di separazione.

Erano divisi tra casa e tugurio e questa lontananza, seppur di un solo muro, sembra aver messo in crisi alcune persone. Tommaso, per esempio. Non appena ha rivisto Mariavittoria ha avvertito che qualcosa fra loro è cambiato. E ha vissuto quindi un momento di grande sconforto con i suoi amici.

In effetti Mariavittoria, come confidato a Javier Martinez e Amanda Lecciso, ha instaurato una particolare complicità con Alfonso D’Apice nel tugurio. E ora è confusa su Tommaso. Che, vedendola sempre più vicina all’ex di Federica, ha iniziato a pensare a una battuta d’arresto della sua frequentazione con la dottoressa.

Ma c’è di più perché parlando con Lorenzo Spolverato e Amanda in giardino,. Tommaso ha attraversato un momento di grande sconforto e, tra le lacrime, ha fatto intendere che la sera prima lui e Mariavittoria hanno avuto un rapporto intimo, come si capisce dal video che trovate qui sotto. Sono seguiti attimi di silenzio tra i suoi amici, poi abbracci consolatori visto quanto era scosso.

Vedendo Tommaso, Lorenzo ed Amanda in giardino, Mariavittoria ha raggiunto il gruppo per avere consolare l’idraulico. “Non devi venire da me solo perché mi vedi così, devi fare le tue cose“, la reazione di Tommaso. “Sono venuta perché mi andava di stare con voi, non ho visto che stavi piangendo”, ha precisato la dottoressa che dopo in sauna ha ammesso a Jessica di aver fatto degli errori. Come finirà?