Nelle scorse ore al Grande Fratello 2024, un comunicato ha suscitato grande attenzione tra i concorrenti e il pubblico: la questione dei “maglioni doppi”. Questo annuncio è stato letto da Helena Prestes e Bernardo, due dei concorrenti più distanti uno dall’altro. I “maglioni doppi” non sono semplicemente un capo d’abbigliamento, ma un simbolo di una nuova regola introdotta dal Grande Fratello per promuovere la coesione tra i concorrenti. L’idea è che ogni concorrente debba indossare un maglione doppio, che rappresenta l’unione e la solidarietà all’interno della casa.

Questo gesto mira a rafforzare i legami tra i partecipanti, incoraggiando momenti di condivisione e collaborazione, sopratutto per i nuovi arrivati. “Ieri sera, sei nuove persone sono entrate nella Casa e Grande Fratello vuole darvi l’occasione di accelerare la conoscenza con il grande ritorno dei maglioni di coppia!”, dice Helena. Bernardo poi dice: “Approfittate del tempo insieme per condividere informazioni, raccontare un po’ di voi e lasciare che l’altra persona scopra i vostri lati più nascosti”.





“C’è un comunicato ufficiale”. Grande Fratello, tensione in casa

La lettura del comunicato da parte di Helena e Bernardo ha scatenato reazioni contrastanti. Mentre alcuni concorrenti hanno accolto la novità con entusiasmo, vedendo nei maglioni doppi un’opportunità per avvicinarsi agli altri, altri hanno sollevato dubbi sulla praticità di questa regola. In particolare, molti hanno commentato come il calore dei maglioni possa risultare eccessivo in un ambiente già riscaldato dalle dinamiche interne della casa.

#grandefratello

Pamela racconta a Maria Monsè la sua esperienza all'isola dei famosi, che io non ricordavo, perché è stata sola in una isola 😂😂 pic.twitter.com/VWdZvRufzv — yonni (@yonni725) December 3, 2024

Helena, durante la lettura del comunicato, ha enfatizzato l’importanza di questo gesto come un modo per superare le rivalità e promuovere l’armonia. Bernardo ha aggiunto che indossare il maglione doppio potrebbe diventare un momento di divertimento e spensieratezza, creando occasioni per interazioni ludiche tra i concorrenti. C’è stato un momento però in cui ha preso la parola Lorenzo che è stato subito zittito proprio dal fratello di Jovanotti: “Non accettiamo consigli ,con me non la spunti”.

#grandefratello

Bernardo ed Helena leggono un comunicato.

Bernardo a Lollo , non accettiamo consigli ,con me non la spunti ,mizzica .. pic.twitter.com/kQ0zJsnnTj — yonni (@yonni725) December 3, 2024

Chiaramente in molti hanno fatto caso a questa chiusura da parte di Bernardo per uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF. Il comunicato sui maglioni doppi rappresenta un tentativo del Grande Fratello 2024 di stimolare interazioni più positive tra i concorrenti, ma ha anche rivelato le complessità delle relazioni umane in un contesto competitivo. Le prime ad iniziare sono Pamela Petrarolo e la nuova entrata e Maria Monsè. Che ridere.

Leggi anche: