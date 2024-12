Colpo di scena al Grande Fratello, infatti una rivelazione è stata fatta su una concorrente, che avrebbe un interesse verso le donne. A sganciare la bomba è stata l’influencer Deianira Marzano, che nelle sue Instagram stories ha riportato questa indiscrezione pazzesca e inaspettata. E ora sono tutti senza parole di fronte a questa comunicazione.

Leggi anche: “Dopo questa buttatelo fuori per sempre”. Grande Fratello, di nuovo tutti contro Lorenzo

Tra l’altro lei ha fatto il nome e cognome della concorrente del Grande Fratello, interessata alle donne. Anzi, ha già avuto un’esperienza in tal senso col sesso femminile. Ma andiamo a vedere più precisamente cosa è stato riferito sulla gieffina e che tipo di anticipazione è stata fatta sul suo conto.





Grande Fratello, concorrente interessata alle donne: clamorosa rivelazione

Questa la dichiarazione pazzesca sul Grande Fratello e su questa concorrente, che ama anche le donne: “Nell’ambiente si sa che a lei piacciono le donne e che in passato ha avuto una relazione con una di loro. Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo ‘segreto’ emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato ovviamente”.

Parliamo di Zeudi Di Palma, secondo quanto riferito da Deianira, la quale ha aggiunto: “Questo potrebbe anche essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato”. Staremo a vedere se ne parleranno davvero nelle prossime puntate o se resterà una sorta di segreto, che non vorrà rivelare agli altri coinquilini.

Zeudi è bellissima 😍❤️🤍

Molto elegante. https://t.co/CJF8QdKUSQ — Moody 🌙🤍 (@lamodyy___) December 5, 2024

Caro Grande Fratello,potresti evitare in questo momento il presunto coming out di Zeudi? Dopo le feste ja.

Non vorrei mi aumentasse la confusione di MariaNzvat. Già è complicato così.

Grazie. pic.twitter.com/au1XSzmzHL — Alwaysgiugina 💅 (@alwaysgiugina) December 5, 2024

Non resta che aspettare la prossima puntata del GF per provare a capire cosa possa succedere, se Zeudi uscirà allo scoperto o meno. Di certo sarebbe una novità interessante nella casa che vede un uomo omosessuale, ma non una donna. Non è escluso che potrebbe aprire qualche nuova dinamica che per ora possiamo solo immaginare, chi lo sa. Non ci resta che attendere e capire, appunto, se l’ex Miss Italia fare il suo passo oppure no.

Leggi anche: “Va fuori dalla casa”. Grande Fratello, la coppia non può continuare il reality insieme