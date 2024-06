Ballando con le stelle potrebbe avere nel cast una vip stellare. Infatti, stavolta Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista molto interessante e ha fatto il nome e cognome di una delle attrici più famose a livello mondiale. Questo significherebbe far alzare ancora di più la fama del programma di Rai1, che già nelle edizioni precedenti ha avuto ascolti molto importanti.

Ma ora a Ballando con le stelle potremmo vedere una vip pazzesca. L’attrice in questione ha 75 anni, ma sarebbe pronta sicuramente a dare il meglio di sé. Milly Carlucci ha rotto il silenzio nel corso della sua conversazione col settimanale Nuovo Tv, dove è scesa nei dettagli di questa clamorosa notizia.

Ballando con le stelle, super vip in arrivo: “A 75 anni in pista”

Non si tratterebbe di una nuova concorrente di Ballando con le stelle, ma questa vip che come detto è un’attrice di fama internazionale danzerebbe per Milly. Quest’ultima, che la sogna ad occhi aperti, ha anche annunciato i nomi di altri due ballerini che insegneranno, ovvero Nikita Perotti e Sophia Berto. Ma ora scopriamo insieme chi potrebbe arrivare.

Milly ha esclamato a Nuovo Tv: “Vorrei Meryl Streep come ballerina per una notte. Perché non lei? Ho avuto in pista Vanessa Redgrave”. Per ora potrebbe essere solamente un sogno, ma la conduttrice non lo ritiene utopistico. Quindi, potrebbe contattarla nei prossimi mesi per cercare di capire se potrà esserci o meno una sua disponibilità.

Meryl Streep ha ottenuto nel corso della sua lunga carriera ben 33 candidature ai Golden Globe e ha conquistato il premio AFI Life Archievement nel 2004 e il Kennedy Center Honor nel 2011. Nel palmares pure un Golden Globe alla carriera ricevuto 7 anni fa. Tra i suoi film di successo, che le sono valsi tre premi Oscar, ci sono Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady.