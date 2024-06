Ballando con le stelle nuova edizione, fervono già i preparativi. E le voci sul cast non mancano. Intanto è stato appurato che non ci saranno variazioni nella giuria. Come ha annunciato recentemente Milly Carlucci durante il programma “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, anche in questa stagione la giuria del talent di ballo di Rai1 sarà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Tutti riconfermati anche per la prossima stagione dunque, ovviamente salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, che rimangono però alquanto improbabili. Parte del pubblico non ha gradito, in molti avrebbero voluto un cambio ma a quanto pare così non sarà. Ancora novità: i ballerini Nikita Perotti e Sophia Berto, che lo scorso anno hanno vinto il torneo “Ballando con te”, affiancheranno i concorrenti vip nello show di Rai1.

Ballando con le stelle, le ultime sul cast

Ma la curiosità più forte è chiaramente sui volti noti che si improvviseranno ballerini. E come detto i rumor non mancano. Le indiscrezioni sul prossimo cast fioccano e tra i tanti nomi in circolazione c’è anche quello di Belen Rodriguez, sostiene Giuseppe Candela su Dagospia secondo cui i casting però sarebbero in corso per formare la squadra definitiva.

Sempre sul fronte femminile, pare che per la nuova edizione di Ballando con le stelle la conduttrice starebbe corteggiando Chiara Ferragni e Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice che è già stata ospite dello show nelle vesti di ballerina per una notte e non è nuova al piccolo schermo: è stata giurata di Italia’s got talent e più recentemente ha partecipato in coppia con il marito a Pechino Express.

Milly Carlucci vorrebbe riuscire a portare in pista anche Chiara Ferragni: “Si tratta di un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”, aveva svelato proprio lei al Corriere della Sera. Ci riuscirà? Da Davide Maggio arriva la notizia di un’altra bellissima in versione ballerina: prenderà parte a questa nuova edizione anche Melissa Satta. Insomma, se tutte queste vip fossero confermate sarebbe un colpo senza precedenti per il programma.